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Во французском Шантийи открылась выставка фарфора века Просвещения

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Сосуды для ароматических трав с леопардами и японскими мотивами. Мануфактура Шантийи. Около 1740.
Сосуды для ароматических трав с леопардами и японскими мотивами. Мануфактура Шантийи. Около 1740. © RMN-Grand Palais domaine de Chantilly-Michel Urtado
Гелия Певзнер
5 мин

Во французском городе Шантийи 5 сентября открылась выставка, посвященная фарфору века Просвещения и искусству украшения стола. В 2020 году Франция отмечает юбилей своего гастрономического наследия. Десять лет назад оно было внесено в списки нематериального наследия ЮНЕСКО.

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«Гастрономия благодаря французскому застолью  впервые попала в списки нематериального наследия человечества ЮНЕСКО!» — писала газета Le Monde от 16 ноября 2010 года. Десять лет спустя французы отмечают первый юбилей события, закрепившего славу национальной кухни и связанных с ней ремесел.

«Застолье» — не только еда. Установленный порядок блюд, церемония подачи и даже разговоры за столом тоже имеют в этом году право на поздравления. И хотя «нематериальное наследие» — не луковый суп, фуагра или багет, а умения, позволившие их создать, но свое выражение они находят во вполне осязаемых предметах — круге сыра, бутылке вина, супе в тарелке. А еще —  в самой тарелке.

Юбилейная осень началась с выставок, посвященных  французскому искусству украшения стола, в том числе керамике и фарфору. Секрет фарфора в Европе начали искать в XVII веке, китайский экспорт стоил дорого, посуда билась, корабли, груженные привозными сервизами, могли встретиться с бурей и затонуть. В 1725 году во владении Шантийи, принадлежавшем старшему сыну Людовика XV, Людовику IV Бурбону Конде, химик Цикарий Сиру разработал,наконец, производство «мягкого» французского фарфора. 5 сентября 2020 года Музей Конде в Шантийи представляет шедевры, созданные мастерами XVIII века.

Фигурки с качающимися головами и сосудом для ароматических трав. Мануфактура Шантийи. 1735-1740.
Фигурки с качающимися головами и сосудом для ароматических трав. Мануфактура Шантийи. 1735-1740. © MAD Paris - Jean Tholance

Фарфор Шантийи не требовал каолина, драгоценной белой глины, которую использовали в Китае. При этом он получался таким же прозрачным, как китайский, и гораздо легче фаянса, который в Европе уже умели производить. Материалы для нового производства нашли на месте — опоку в окрестностях города Люзарш, песок — в соседнем Омоне. К ним добавляли перетертые в порошок кости животных. Из Гренобля в Шантийи по просьбе принца приехал живописец Жан-Антуан Фресс, чтобы перерисовывать модные в то время японские мотивы. Составленная Фрессом уникальная книга сохранилась в библиотеке Шантийи. Рисунки из нее должны были служить примерами художникам по фарфору.

Улицу города, на которой принц Конде построил мануфактуру, назвали Японской. В 1735 году Людовик XV даровал Цикарию Сиру лицензию на производство «тонкого фарфора, схожего с японским, всех цветов, видов, форм и размеров». Из печей мануфактуры Шантийи выходили фарфоровые пагоды, «японские» вазы и фигурки экзотических животных и птиц. Стиль эпохи определялся словом «экстравагантность».

Фарфор и гастродипломатия

Незадолго до того, как страстью к фарфору проникся принц Конде, другой европейский правитель, Август Сильный, курфюрст Саксонии, король польский и великий князь литовский, основал фарфоровую мануфактуру в городе Мейсене и поручил алхимику Иоганну Фридриху Бёттгеру производство «китайского» и «японского» фарфора.

Если о Цикарии Сиру известно только, что еще до Шантийи он работал керамистом и художником по керамике в Сен-Клу, то богатая биография Бёттгера описана неоднократно и похожа на роман. Заполучить к своему двору алхимика, прославившегося  тем, что он якобы нашел философский камень, пытались многие европейские монархи. Август Сильный держал Бёттгера под стражей, но золота так и не добился. Зато вместе с с учёным Эренфридом Вальтером фон Чирнхаузом, который был назначен охранять пленника, Бёттгер нашел секрет «белого золота» — твердого фарфора.

Ваза с мотивами по рисункам Жана-Антуана Фресса. Мануфактура Шантийи. 1735-1740.
Ваза с мотивами по рисункам Жана-Антуана Фресса. Мануфактура Шантийи. 1735-1740. © Éditions Monelle Hayot_photo Alo Paistik

Мейсенский фарфор прославился на весь мир, а мануфактура Шантийи постепенно отошла на второй план. После смерти принца Конде Севрская королевская мануфактура получила привилегии на использование новейших техник и последних изобретений. В том числе, король даровал ей лицензию на эксклюзивное использование каолина, наконец найденного в окрестностях Лиможа, а значит, и на производство твердого фарфора. Мягкий фарфор Шантийи соперничать не мог, а вскоре мануфактуре запретили и спользовать полихромию и позолото.

Французская гастрономия, а вместе с ней и искусство украшения стола, всегда были орудием дипломатии. Международные договоры века Просвещения обсуждались за столами, сервированными фарфором из Мейсена и Шантийи.  Выставка «La Fabrique de l’extravagance»  («Фабрика экстравагантности»)  объединяет произведения двух мануфактур. Она будет работать во время празднований десятилетия внесения французской гастрономии в списки нематериального наследия ЮНЕСКО и продлится до начала 2021 года.

Часы со слоном. Мейсенская мануфактура, модель Петера Рейнеке. Ноябрь 1743. Цветы французской работы, около 1750.
Часы со слоном. Мейсенская мануфактура, модель Петера Рейнеке. Ноябрь 1743. Цветы французской работы, около 1750. © Christian Mitko

LA FABRIQUE DE L’EXTRAVAGANCE - PORCELAINES DE MEISSEN ET DE CHANTILLY

5 сентября 2020 - 3 января 2021

Музей Конде, Шантийи

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