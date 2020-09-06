Во французском Шантийи открылась выставка фарфора века Просвещения

Во французском городе Шантийи 5 сентября открылась выставка, посвященная фарфору века Просвещения и искусству украшения стола. В 2020 году Франция отмечает юбилей своего гастрономического наследия. Десять лет назад оно было внесено в списки нематериального наследия ЮНЕСКО.

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«Гастрономия благодаря французскому застолью впервые попала в списки нематериального наследия человечества ЮНЕСКО!» — писала газета Le Monde от 16 ноября 2010 года. Десять лет спустя французы отмечают первый юбилей события, закрепившего славу национальной кухни и связанных с ней ремесел.

«Застолье» — не только еда. Установленный порядок блюд, церемония подачи и даже разговоры за столом тоже имеют в этом году право на поздравления. И хотя «нематериальное наследие» — не луковый суп, фуагра или багет, а умения, позволившие их создать, но свое выражение они находят во вполне осязаемых предметах — круге сыра, бутылке вина, супе в тарелке. А еще — в самой тарелке.

Юбилейная осень началась с выставок, посвященных французскому искусству украшения стола, в том числе керамике и фарфору. Секрет фарфора в Европе начали искать в XVII веке, китайский экспорт стоил дорого, посуда билась, корабли, груженные привозными сервизами, могли встретиться с бурей и затонуть. В 1725 году во владении Шантийи, принадлежавшем старшему сыну Людовика XV, Людовику IV Бурбону Конде, химик Цикарий Сиру разработал,наконец, производство «мягкого» французского фарфора. 5 сентября 2020 года Музей Конде в Шантийи представляет шедевры, созданные мастерами XVIII века.

Фигурки с качающимися головами и сосудом для ароматических трав. Мануфактура Шантийи. 1735-1740. © MAD Paris - Jean Tholance

Фарфор Шантийи не требовал каолина, драгоценной белой глины, которую использовали в Китае. При этом он получался таким же прозрачным, как китайский, и гораздо легче фаянса, который в Европе уже умели производить. Материалы для нового производства нашли на месте — опоку в окрестностях города Люзарш, песок — в соседнем Омоне. К ним добавляли перетертые в порошок кости животных. Из Гренобля в Шантийи по просьбе принца приехал живописец Жан-Антуан Фресс, чтобы перерисовывать модные в то время японские мотивы. Составленная Фрессом уникальная книга сохранилась в библиотеке Шантийи. Рисунки из нее должны были служить примерами художникам по фарфору.

Улицу города, на которой принц Конде построил мануфактуру, назвали Японской. В 1735 году Людовик XV даровал Цикарию Сиру лицензию на производство «тонкого фарфора, схожего с японским, всех цветов, видов, форм и размеров». Из печей мануфактуры Шантийи выходили фарфоровые пагоды, «японские» вазы и фигурки экзотических животных и птиц. Стиль эпохи определялся словом «экстравагантность».

Фарфор и гастродипломатия

Незадолго до того, как страстью к фарфору проникся принц Конде, другой европейский правитель, Август Сильный, курфюрст Саксонии, король польский и великий князь литовский, основал фарфоровую мануфактуру в городе Мейсене и поручил алхимику Иоганну Фридриху Бёттгеру производство «китайского» и «японского» фарфора.

Если о Цикарии Сиру известно только, что еще до Шантийи он работал керамистом и художником по керамике в Сен-Клу, то богатая биография Бёттгера описана неоднократно и похожа на роман. Заполучить к своему двору алхимика, прославившегося тем, что он якобы нашел философский камень, пытались многие европейские монархи. Август Сильный держал Бёттгера под стражей, но золота так и не добился. Зато вместе с с учёным Эренфридом Вальтером фон Чирнхаузом, который был назначен охранять пленника, Бёттгер нашел секрет «белого золота» — твердого фарфора.

Ваза с мотивами по рисункам Жана-Антуана Фресса. Мануфактура Шантийи. 1735-1740. © Éditions Monelle Hayot_photo Alo Paistik

Мейсенский фарфор прославился на весь мир, а мануфактура Шантийи постепенно отошла на второй план. После смерти принца Конде Севрская королевская мануфактура получила привилегии на использование новейших техник и последних изобретений. В том числе, король даровал ей лицензию на эксклюзивное использование каолина, наконец найденного в окрестностях Лиможа, а значит, и на производство твердого фарфора. Мягкий фарфор Шантийи соперничать не мог, а вскоре мануфактуре запретили и спользовать полихромию и позолото.

Французская гастрономия, а вместе с ней и искусство украшения стола, всегда были орудием дипломатии. Международные договоры века Просвещения обсуждались за столами, сервированными фарфором из Мейсена и Шантийи. Выставка «La Fabrique de l’extravagance» («Фабрика экстравагантности») объединяет произведения двух мануфактур. Она будет работать во время празднований десятилетия внесения французской гастрономии в списки нематериального наследия ЮНЕСКО и продлится до начала 2021 года.

Часы со слоном. Мейсенская мануфактура, модель Петера Рейнеке. Ноябрь 1743. Цветы французской работы, около 1750. © Christian Mitko

LA FABRIQUE DE L’EXTRAVAGANCE - PORCELAINES DE MEISSEN ET DE CHANTILLY

5 сентября 2020 - 3 января 2021

Музей Конде, Шантийи

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