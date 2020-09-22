Лувр объявил о сборе пожертвований на реконструкцию сада Тюильри

Самый знаменитый музей Франции рассчитывает собрать минимум 1 миллион евро пожертвований для финансирования работ по реставрации и озеленению центральной аллеи сада Тюильри. О сборе средств объявлено в сентябре в рамках существующей уже десять лет специальной программы, позволяющей Лувру привлекать «народные средства» для приобретения новых произведений искусства и реставрации своих сокровищ.

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Сбор пожертвований продлится до 15 января будущего года. Дирекция Лувра рассчитывает получить не менее миллиона евро на финансирование нового этапа реставрации и озеленения сада Тюильри, созданного в 1665 году знаменитым ландшафтным мастером Андре Ленотром.

В этот раз речь идет о благоустройстве и восстановлении зеленых насаждений на центральной аллее парка — Grande Allée, расположенной на оси Елисейских полей и ведущей в направлении площади Карузель. Уже будущей зимой на ней планируется посадить 92 новых вяза. Эти деревья, украшавшие когда-то Тюильри, почти исчезли еще в 1970-х годах. Обновленную Большую аллею планируют тожественно открыть будущей весной.

Имена жертвователей Лувр предлагает «увековечить» на специальных табличках — правда, на ограниченный срок. Тем, кто пожертвует от 1500 евро на озеленение, предложено выбрать «свое» дерево на аллее, на котором 5 лет провисит табличка с именем мецената. Чтобы обзавестись табличкой на садовой скамейке сроком на 10 лет, нужно пожертвовать на ее реставрацию не менее 4000 евро.

Программа реконструкции должна вернуть саду его «историческую красоту и богатство», — отмечает руководство Лувра. Она рассчитана на пять лет и направлена, прежде всего, на восстановление частично утраченных зеленых насаждений, которые в XVII веке занимали более 70% территории парка, а ныне — лишь 42%. С течением времени обеднела и парковая флора.

Музей Лувра, который ежегодно посещают порядка 10 млн человек, объявил пятилетнюю программу реконструкции сада Тюильри. Только что завершился первый этап работ — реставрация боскета Bosquet des Oiseaux, зеленого участка сада, расположенного со стороны улицы Риволи.

Триумфальная арка на площади Карузель Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Ежегодно главный парижский музей объявляет о сборе пожертвований в рамках программы «Tous mécènes» (Все — меценаты). Каждый раз деньги собирают на конкретный проект. С 2010 года, благодаря программе, Лувр смог приобрести картину Лукаса Кранаха Старшего «Три грации», отреставрировать Нику Самофракийскую и Триумфальную арку на площади Карузель.

Средства, собранные в 2019 году, пошли на приобретение за 6,7 млн евро статуи Аполлона Кифареда, найденной при раскопках Помпей. 3,5 млн выделили тогда крупные меценаты из Общества друзей Лувра (Société des Amis du Louvre). Не менее 800 тысяч было собрано за счет небольших пожертвований по программе «Tous mécènes».

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