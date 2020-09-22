«Часовые климатических изменений»: ученые о гибели ледников от Арктики до Монблана

В начале сентября от самого большого арктического ледника откололся массив льда площадью 113 кв. км и распался на несколько айсбергов. Крупнейшие ледники Монблана с 1980-х годов потеряли около 30% своей массы. В Кыргызстане вечная мерзлота отступает, а растительность из-за высоких температур поднимается в горы. Специалисты по природным льдам и горному рельефу рассказали Русской службе RFI, что происходит на вершинах мира и полюсах Земли.

Реклама Читать далее

Туристы в Шамони обескураженно смотрят на панно с панорамной фотографией окрестностей, пытаясь сравнить ее с реальным пейзажем. Узнать вершины массива Монблана сложно — на фотографии они полностью покрыты снегом, а на тех горах, что перед глазами, осталась только «шапка» и короткие «языки» ледников.

«Ледники теряют объем, по крайней мере, уже более ста лет, — объясняет Русской службе RFI исследовательница Института геонауки и окружающей среды (IGE) Дельфина Сикс. — До 1970-х годов этот процесс еще иногда прерывался, ледники отступали, снова пополнялись и набирали объем. Но начиная с 1980-х идет настоящее сокращение, постоянная потеря ледниковой массы. Ледники Монблана с 1970-х годов потеряли 25-30% своей площади и толщины. В нашем институте мы очень подробно рассматриваем и документируем два крупнейших ледника Монблана — Аржантьер и Мер-де-Гляс. У нас есть по ним данные с 1900-х годов, это точная и охватывающая большой период времени документация. С 2000 – 2003 года мы замечаем ускорение этого процесса. То есть, примерно с 2003 по 2020 год каждый год данные хуже предыдущего. И с 1950-х годов самые плохие годы — после 2003».

По словам исследовательницы, речь идет о глобальной тенденции. Это, в первую очередь, повышение летних температур и продолжительность летнего сезона. В конце 1980-х ледники таяли в июле и августе, а сейчас — с мая по сентябрь, а иногда и по октябрь включительно. Но изменение климата — это также уменьшение количества осадков в твердой форме. На средних высотах, в нижней части ледника, снег сменяется дождем. «Ледник — это скопившийся снег, который превращается в лед, — продолжает Дельфина Сикс, — общее количество осадков остается прежним, меняется их форма. Бывает, что зимой дожди идут на высоте 1600 – 1700 м».

«Ледники сокращаются все быстрее, — подтверждает в интервью RFI геоморфолог Людовик Раванель. — Ледники делятся на две зоны, верхняя называется зоной питания, нижняя — зоной расхода. Снегу нужно пять – десять лет, чтобы превратиться в лед. Между зонами проходит линия равновесия ледника. В 1980-е годы она пролегала на высоте 2750 м, а сегодня — на 3100 м. То есть, раньше на территории, на которую отодвинулась линия, ледники набирали объем, а теперь они там же его теряют. Вся часть ледника, которая находится ниже 3100 м, больше не набирает снега, эти ледники исчезнут уже через десять – пятнадцать лет. В том числе в массивах Пиренеев, в массиве Бельдон над Греноблем или Эгюий-Руж в Шамони».

Что ждет ледники при новых климатических условиях? «Даже по не самому пессимистичному сценарию ледник Аржантьер исчезнет к 2100 году, а Мер-де-Гляс сократится на 80%, — говорит Дельфина Сикс. — В худшем случае оба крупнейших ледника массива Монблана исчезнут к 2080 году. Ледники — детекторы климатических изменений, они их часовые. Благодаря ледникам мы, как в прямом эфире, видим, что происходит из года в год».

«Вечная мерзлота — цемент для гор»

«Вечные льды тают. И это не только видимая часть ледников, но и тот лед, которым схвачена порода, — объясняет Людовик Раванель. Лаборатория Edytem, в которой он работает, исследует горный рельеф. — Таяние вечных льдов приводит к оползням. Лед вечной мерзлоты, который содержится в трещинах скалы, схватывает ее, как цемент. Когда он тает, дестабилизируется целый склон горы. Оползни бывали и раньше, в 2015, 2017, 2019 году, это становится привычным явлением».

По словам исследователя, потепление на большой высоте идет как минимум в два раза быстрее, чем в равнинных местностях, при этом увеличивается не только частота оползней, но и их объемы. 17 сентября над городом Монетье-ле-Бан (департамент Верхние Альпы) сошел оползень объемом в 50 000 кубометров.

Оползни не только меняют морфологию рельефа и разрушают инфраструктуры, но и угрожают целым отраслям деятельности, в первую очередь горному туризму и альпинизму. 5 сентября оползень перекрыл и полностью разрушил легендарный путь Ле Дрю, по которому к вершине Монблана прошли самые известные альпинисты. «Есть целые секторы, которые теперь считаются опасными и полностью оставлены горными гидами, — продолжает Людовик Раванель. — Гиды вынуждены заново разведывать даже привычные пути. Чем ближе конец лета, тем более ослаблены ледники. Сезон восхождений сдвигается к маю, а закрывать его приходится уже в августе. Кроме того, оползней теперь приходится ждать даже осенью — за жаркое лето скалы накапливают тепло».

Ледник Мер-де-Гляс (массив Монблана), самый большой в Европе, может полностью исчезнуть к концу XXI века. Pixabay

«Горы и ледники не имеют национальности»

«Горы и ледники не имеют национальности. То, что происходит с французской стороны, происходит и с итальянской, да и повсюду в мире», — говорит Дельфина Сикс.

В августе мэр итальянского Курмайера (Аоста) объявил эвакуацию населения из района ледника Планпенсье, от которого грозил оторваться массив льда объемом в 500 000 кубометров.

14 сентября в Нарынском районе Кыргызстана за несколько минут обрушился пик горы Кара-Кече. За несколько минут в ущелье сползли 900 000 кубометров горной массы. Обошлось без человеческих жертв, но оползень оборвал линии электропередачи, завалил дорогу и русло одноименной реки. Кроме климатических изменений нагрузку на экосистему усиливает добыча угля семью частными компаниями. «Из всех экологических рисков, о которых говорит ООН, у нас нет только повышения уровня моря», — говорит в интервью RFI руководитель секретариата кыргызстанской платформы по снижению рисков бедствий Алмабек Айдакеев. Местные ледники пока страдают меньше, чем европейские, их спасает высота, но нижняя их зона также сокращается, нарушается режим стока рек. «Во время полива оказывается, что воды нет, начинается опустынивание», — продолжает чиновник.

Меняется и растительность окружающих зон, и это тоже глобальная тенденция. Такие выводы сделали французские ученые, изучающие горную растительность Альп, Юрских гор, Пиреней, Вогезов, Корсики и Центрального Массива, а также их британские коллеги, проводившие исследования в Гималаях. Растения, привыкшие к определенным температурам, начинают «подниматься» в горы. «Но ледники отходят так быстро, что некоторые виды не успевают за этим процессом и исчезают», — говорит Людовик Раванель. NASA предоставило ученым съемки Гималаев с 1993 по 2018 год, в частности, зоны между 4150 et 6000 м, ранее полностью покрытые льдом. Снимки показывают «озеленение» некоторых участков. Во Франции за каждые десять лет горные растения поднимаются в среднем на 29 метров.

«Ледяная река сойдет в море»

Но изменение климата грозит не только высокогорным ледникам. Тают льды и на полюсах Земли. В середине сентября в СМИ всего мира прошло сообщение датских ученых о том, что в Гренландии от крупнейшего ледника откололся кусок площадью 113 кв. км. Исследователь Гренобльского института Жереми Мужино, изучающий льды Гренландии, объяснил RFI, что тревогу вызывает не столько масса отколовшегося льда, сколько наметившаяся тенденция и ее предсказуемые последствия. «Ледник 79Nord, о котором идет речь, и соседний ледник Захари — два русла одной ледяной реки, — рассказал ученый. — У обоих есть наземная часть и надводный, плавающий язык (окончание ледника). Откололся именно он. А это значит, что, скорее всего, ледник исчезнет полностью, как исчезла в 2003 году сначала надводная часть Захари, а затем в 2013 и сам ледник целиком. На фотографиях тридцатилетней давности видно, что раньше 79Nord выходил за пределы закрывающей фьорд гряды островов, в наше время он не доходил до них еще до того, как откололся весь язык».

Жереми Мужино пояснил, что 79Nord продержался дольше своего соседа, потому что его надводный язык был хорошо укреплен во фьорде. Теперь, когда эта часть откололась, в опасности находится главная, наземная ледниковая зона. «Плавающий язык выполняет роль "пробки". Когда ее нет, остальной лед тоже начинает сползать в море, как это случилось с Захари», — отмечает ученый.

Таяние ледников влияет на экологию и жизнь всего региона. Отколовшийся от ледника кусок распался на несколько айсбергов. «Сам 79Nord замкнут во фьорде, и его таяние в первое время поднимет уровень только в его собственном бассейне, — продолжает Жереми Мужино. — Но это происходит со многими ледниками, и ежегодное повышение уровня мирового океана на 3 мм на 60-70% объясняется именно этим процессом». А это представляет угрозу и для морского транспорта, и для прибрежных инфраструктур, и для населения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться