Во Франции шеф-повар покончил с собой после обвинений в сексуальном насилии

Французский шеф японского происхождения, крупная фигура парижской бистрономии, Таку Секине покончил с собой в возрасте 39 лет. Портал Atabula незадолго до трагической смерти Секине обнародовал его имя в связи с журналистским расследованием случаев сексуального насилия на профессиональных кухнях. Кончина Текине стала поводом для обсуждения роли СМИ и социальных сетей в подобных расследованиях.

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Таку Секине — не просто один из шефов нового поколения. Приехав из Японии, где он окончил кулинарную школу, он прошел стажировку у великих французских поваров, а вскоре и сам занял место на самой вершине французской гастрономии. Ресторан Dersou, открытый им в 2014 году, не сходил со страниц гастрономической хроники. За ним в 2019 последовал Cheval d’or, и снова успех. Секине первым принес во французскую бистрономию японскую ноту, сумел соединить две традиции и создал собственную, авторскую кухню.

Обвинения в сексуальном насилии

29 сентября жена Секине и мать их трехлетнего сына журналистка Сара Берже опубликовала в социальных сетях коммюнике, в котором написала: «Гибель Таку Секине не случайна и не ординарна. Он покончил с собой вследствие депрессии, вызванной публичными обвинениями — в социальных сетях и на одном профессиональном сайте. Частота этих обвинения позволяет говорить о настоящей травле. Жалоб в суд нет, но некоторые представители прессы намеренно на протяжении нескольких недель разрушали репутацию Таку Секине».

Судебных дел в отношении Секине, действительно заведено не было, поскольку никто из возможных пострадавших не подал на него в суд. Однако 1 августа 25-летняя уроженка Канады @bonnyclea в социальных сетях обвинила шефа в сексуальной агрессии. По ее словам, события произошли ночью 8 января 2019 года после дружеской вечеринки, на которой было немало алкоголя. «Ты вошел в мою комнату, когда я спала, — пишет женщина по-английски, — попробовал переспать со мной и пытался принудить меня к сексу. Мне удалось выгнать тебя, но ты снова вернулся, когда я заснула. В этот раз мне пришлось громко кричать „Стоп!“, чтобы человек, спавший в соседней комнате, схватил тебя и вывел».

Женщина объясняет, что не подала в суд, потому что общение с полицией во время предыдущей ее попытки подать жалобу после ограбления квартиры стало «неприятным опытом». Однако она утверждает, что знает еще десять женщин, которые тоже подвергались сексуальным нападениям шефа Секине.

12 августа Жюли Матье, главный редактор журналов Fou de pâtisserie и Fou de cuisine, написала в своем инстаграме: «Несколько недель назад мы с ужасом услышали, что хорошо известный парижской „фудосфере“ шеф может быть обвинен в сексуальном домогательстве и агрессии несколькими работавшими в его ресторанах женщинами». Жюли Матье говорит, что никогда бы не поверила этому, настолько глубоко она уважала шефа, но «многие говорят, а теперь появилось и письменное свидетельство. Так что от этого тошнит». Журналистка заключает, что специально не называет имени шефа, потому что принципиально против «суда линча», но больше не будет упоминать его на страницах своих журналов, не станет участвовать в мероприятиях, на которые он приглашен, и не пойдет в его рестораны.

Ресторан Dersou, Париж. © DR

6 сентября имя Таку Секине все же появилось в печати. Главный редактор профессионального интернет-портала Atabula Франк Пине-Рабаруст посчитал «отныне целесообразным» обнародовать имя, которое у всех на слуху. Вслед за этим фестиваль Omnivores аннулировал участие Секине. Кроме того, известное французское СМИ Médiapart объявило, что проводит расследование на тему #metoo в ресторанном бизнесе.

Atabula утверждает, что женщины, которые «возможно обвиняют» франко-японского шефа в изнасилованиях и сексуальной агрессии, захотят, чтобы его имя было произнесено публично. «Это позволит жертвам и свидетелям не молчать и перенести конфликт туда, где он и должен решаться, — в суд». Atabula также писала, что после публикации шеф сбежал в Японию, но это сообщение оказалось ложным. Адвокат Таку Секине и его семьи объявила, что ее ее подзащитный покончил с собой в результате «медийного линчевания».

Коллеги выступили в поддержку Таку Секине

В тот же вечер, когда жена Секине опубликовала сообщение о смерти мужа, гастрономическое сообщество Франции выступило в защиту шефа. Известные фигуры ресторанной сферы назвали журнал Atabula, известный своими скандальными публикациями, «грязным листком» и «желтой прессой». В социальных сетях также утверждали, что никакого расследования проведено не было, и что имя Секине, таким образом, прозвучало без приведения каких-либо доказательств.

Анн Эторре, кулинарный автор и создательница маркетингового агентства Ebullition, опубликовала у себя фейсбуке пост, вызвавший обширные и эмоциональные комментарии. Она напоминает, что с лета слухи о «крупном расследовании» и его содержании ходили по «фудосфере», и каждый добавлял известные ему детали. «Как получилось, что перед всеми выстирали все это грязное белье, и почему правосудие не занялось тем, что входит в его обязанности?» — спрашивает она и говорит, что слухи и домыслы позволили смешать вместе грубость, домогательства и изнасилования без всякого разбору. «Желтое СМИ вмешалось, не отпускало, и последствия оказались тяжелыми, — пишет она. — Человек покончил с собой, не имея возможности защититься и не получив судебного расследования, если оно было необходимо». Анн Этторе призывает: «Сделаем так, чтобы этот грязный листок больше не существовал и продолжал наносить вред. Пусть правосудие делает свое дело. Социальные сети не должны быть уличным судом». Вслед за ней некоторые представители ресторанного мира призвали к бойкоту журнала Atabula.

Какую роль должны играть СМИ?

В тот же вечер портал Atabula опубликовал явно запланированную еще до трагических событий статью, в которой в сексуальных домогательствах и агрессии обвиняется еще один шеф. На этот раз речь идет об одном из самых известных французских поваров, хозяине исторического ресторана Le Grand Véfour в Пале-Руаяль Ги Мартене. В попытке изнасилования на страницах издания его обвиняет Флоранс Шатле Санчез, глава предприятия By DEHESA, поставляющего лучшим французским ресторанам артизанальную фермерскую продукцию.

Пост, в котором Анн Эторре призывает не допустить дальнейшего существования «грязного листка», был опубликован поздно вечером 29 сентября. Рано утром следующего дня журнал Atabula опубликовал ответ своего главного редактора. Франк Пине-Рабаруст, выразив в первых строках соболезнования семье Текине, далее пишет: «С 2014 года и с первых наших статьей о насилии на профессиональных кухнях десятки имен шефов были названы свидетелями, иногда необоснованно, иногда с подтверждениями. Мы тщательно отсеивали и выбирали. Многие родители, чьи дети работают в ресторанах в разных странах мира, поблагодарили нас за публикации, иногда следовавшие за самоубийствами их детей, которые так и не смогли высказать пережитый ужас». Имя Таку Секине, говорится в статье, называли многие, редакция и лично главный редактор сравнили несколько источников, обратились к людям из близкого круга знакомств шефа и получили подтверждения.

Ситуация вокруг смерти Секине вышла за пределы гастрономической критики. Она стала причиной размышлений о роли журналистских расследований. Франк Пине-Рабаруст опровергает утверждение Анн Эторре о том, что пресса не должна публиковать имена, пока правосудие не установит вину. «Наоборот, — пишет он, — утверждать это, значит не знать истории функционирования этих двух ветвей власти, которые питают друг друга с тех пор, как существуют». @bonnyclea откликнулась на смерть Секине и ответила тем, кто упрекает ее за нежелание обращаться в суд: «Полиция не защищает женщин. Правосудие не защищает женщин». Atabula сожалеет, что Таку Секине не получит судебного процесса, на котором он мог бы предъявить аргументы в свое оправдание. Но возможности процесса в результате самоубийства шефа лишились и потенциальные жертвы, имевшие право на суд.

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