Юбилей французского застолья в ЮНЕСКО: «Для французов сесть за стол — как запеть Марсельезу!»

Франция продолжает праздновать «коронацию» своей кухни — десять лет назад французское гастрономическое застолье было внесено в списки нематериального наследия ЮНЕСКО. В парижском Научном городке «Ля Вилетт» открылась выставка, созданная Городом гастрономического наследия Париж — Ренжис. «Каждый должен понять, что он — хозяин этого наследия», — говорит куратор выставки журналист Ален Крюжер.

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В списки ЮНЕСКО попали не блюда и не продукты Франции, а все гастрономическое застолье целиком. Об этом не устают напоминать организаторы выставки, члены Государственной миссии гастрономического наследия. Они подчеркивают культурную составляющую ритуала, объединяющего нацию. ЮНЕСКО закрепило именно эту его роль.

Город гастрономии Париж — Ренжис обязан своим появлением на свет тоже событию десятилетней давности. Раз есть наследие — значит, нужна организация, которая будет его охранять и развивать. «Париж — Ренжис», образованный вокруг знаменитого оптового рынка «Чрево Парижа», пока еще находится на стадии проекта, открытие центра намечено на 2024 год. А отпраздновать свой день рождения он пригласил гостей в парижский «Ля Вилетт».

Куратор выставки «Ренжис за столом» — журналист Ален Крюжер, ведущий и автор передачи «Не говори с набитым ртом» (On ne parle pas la bouche pleine !) на радио France Culture. RFI он сказал, что смысл такой выставки и ее задача — в том, чтобы каждый почувствовал себя хозяином этого наследия. Гастрономическое застолье — это паззл, который постепенно складывается из диалога поваров и гостей.

Во Франции еда заполняет не только желудки, но и умы, ее роль — рождать эмоции и идеи, помогать обмениваться знаниями и уметь существовать в обществе. © Cité de la gastronomie Paris-Rungis

В создании экспозиции участвовали La Maison du Comté (профессиональная организация изготовителей сыра конте), INRA (Государственный институт сельскохозяйственных исследований), Музей научных открытий и другие организации. Содержимое каждой тарелки обдумывали вместе ученые и художники.

«Мы — это то, что мы едим. Наша, французская гастрономии — это наша культура, наша дипломатия, наша история. Для француза сесть за стол — все равно, что запеть «Марсельезу!» , «Вперед, сыны Отчизны! Обеда час настал!» — смеется Крюжер.

Выставка – это приглашение за праздничный стол. Во Франции еда означает не совсем то же самое, что в других странах. Она заполняет не только желудки, но и умы, ее роль — рождать эмоции и идеи, помогать обмениваться знаниями и уметь существовать в обществе.

Столы, накрытые на тридцать человек, представляют пять стадий французского гастрономического застолья. Переходя от одного стола к другому, зритель открывает искусство сервировки, дегустации и хороших манер Эти гастрономические пейзажи создала Леи Саито — японская художница, работающая над идеей «экзистенциальной кухни». С их помощью она рассказывает историю, «одновременно интересную, вкусную и концептуальную». Это эстетические и поэтические перформансы, которые зрители постепенно съедают, создавая при этом «чувственный опыт».

Переходя от одного стола к другому, посетитель выставки открывает для себя французское искусство сервировки, дегустации и хороших манер. © Cité de la gastronomie Paris-Rungis

Художница Шарлотта де Мопеу, знаменитая серией керамики под название «Еда», а также живописными работами, с юмором переосмысливающими картины Мане, Веласкеса и Вермеера, представлена на выставке портретами восьми крупнейших фигур истории французской кухни. Жан-Жак Руссо возвел гастрономию в ранг философии. Антонен Карем стал ее вернейшим послом. Гримо де ля Рейнер разработал теорию гастрономического искусства. Брийя-Саварен изучал ее как научную дисциплину. Александр Дюма создал ее словарь. Колетт пригласила ее в литературу. Наконец, Реймон Оливер и Жинетт Матье популяризировали гастрономическое искусство с помощью телепередачи и книги.

У каждой тарелки своя история. А если вы чего-то не поняли, вам объяснят мимы. Сценарист и режиссер Джибрил Глиссан работает с видеоплатформами музейных площадок. На выставке по его замыслу гостей встречают актеры миманса Одре Флеро и Эмманюэль Дома.

А еще выставка позволяет показать, на что будет похож Город гастрономического наследия, когда, наконец, откроется в 2024 году. Парижанам и жителям области обещают выставочные площади, рестораны и всевозможные магазины продуктов, а также целую пешеходную улицу для спектаклей под открытым небом. Все это — на гигантской территории самого рынка.

Выставка продлится в «Ля Вилетт» до конца октября, а затем отправится в путешествие по Парижскому региону.

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