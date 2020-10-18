Северная Европа заняла пять первых мест в отборочных соревнованиях конкурса «Золотой Бокюз»

Европейский раунд всемирного гастрономического чемпионата «Золотой Бокюз» проходил 15 и 16 октября в Таллине. Первое место досталось команде Норвегии во главе с шефом Кристианом Андре Петтерсеном (ресторан Studio CAP). На вторую и третью ступени подиума поднялись команды Дании и Швеции.

Реклама Читать далее

Европейский север широко представлен в десятке победителей. Кроме Норвегии, Дании и Швеции в финал прошли Исландия (4 место), Финляндия (5 место) и Эстония (7 место). Французы пришли пятыми, последние три места в десятке заняли Швейцария, Венгрия и Италия. Норвежец Кристиан Андре Петтерсен (ресторан Studio CAP) уже во второй раз выигрывает «Золотой Бокюз». В первый раз он завоевал первое место в 2018 году, а в 2019 получил бронзу.

Всего в европейском раунде приняли участие 16 стран. Из стран бывшего Советского Союза — Эстония, Латвия, Россия, Грузия.

В этом году европейские соревнования было решено провести в Эстонии. «Золотой Бокюз» впервые проводит чемпионат на севере Европы. Как объясняют организаторы, решение связано с тем, что и в Скандинавии, и в Восточной Европе все больше стран выводят свою гастрономию на мировой уровень.

Главной темой, над которой должны были работать шефы, решили сделать местный продукт, в согласии с принципами современной экологичной кухни. Таким продуктом стал эстонский перепел, которого разводят в республике с 1970-х годов. Он популярен в ресторанах страны и известен за ее пределами. Каждый кандидат получил семь перепелов с потрохами и должен был приготовить их с тремя гарнирами. Один гарнир — с перепелиными яйцами, два других — овощные. Главное блюдо на конкурсе похоже скорее на архитектурную конструкцию, чем на обычную тарелку или поднос. В нем должны были быть использованы все семь перепелов. Каждый шеф сам продумывает вид и функциональные преимущества своей конструкции.

Еще один продукт, который должны были приготовить кандидаты — сом. Рыбное блюдо, в отличие от перепелов, представлено на порционной тарелке. Небольшого местного сома выращивает семейное эстонское рыбоводческое хозяйство Paadi Farm. Как объясняет член жюри Владислав Дьячук, мясо этого вида сома — нежно-розового цвета, текстура и вкус очень приятны. Но рыба довольно редкая, и чтобы правильно ее приготовить, нужно понимать ее особенности. Самая большая ошибка, которую может допустить повар, — пересушить сома.

Перепела, Норвегия. Золотой Бокюз, 2020 г. © DR

Йога для повара

Турнир длился 5 часов 35 минут, турнирное время было разделено на два дня. Подготовка к нему заняла целый год интенсивного труда, потребовавшего от кандидатов физической выдержки и устойчивого характера. Повара серьезно работают над своей физической и психологической формой. В подготовку входят занятий йогой, бегом, плаванием и медитацией. Во французскую команду, например, кроме самого повара, обладателя звания «Лучший ремесленник Франции» сорокашестилетнего Дэви Тиссо, и его су-шефа, входил тренер и его помощник, бывший десантник.

«Золотой Бокюз» — самый престижный гастрономический конкурс в мире. Он носит имя своего основателя, Поля Бокюза, и проходит раз в два года в его родном городе Лионе. Впервые конкурс прошел в 1987 году.

Рыбное блюдо, Франция. Золотой Бокюз, 2020 г. © DR

Лионский чемпионат называют гастрономическим «Оскаром». Сложность конкурса заключается в том, что кандидаты должны не только безупречно владеть кулинарными техниками. Такие требования предъявляют, например, к участникам конкурса на звание «Лучший ремесленник Франции». Но для «Золотого Бокюза» требуется творческий подход, блюдо нужно продумать и разработать. Кроме того, точность жеста сравнима с ювелирным искусством. а строгий тайминг напоминает спортивные соревнования высокого уровня. Для приготовления главного блюда требуется провести около 250 операций.

Жюри возглавляют Режис Маркон, один из крупнейших французских поваров «старой гвардии», и Жером Бокюз, сын Поля Бокюза, также повар.

В 2021 году участие в соревнованиях примут 67 стран. А пока по континентам проходят отборочные раунды.В этом году Америка и Азия из-за эпидемии решили не проводить отборочные соревнования, но в финале все же будут участвовать Аргентина, Таиланд, Бразилия, Канада, Чили, Эквадор, Индонезия, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Рыбное блюдо, Россия. Золотой Бокюз, 2020 г. © DR

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться