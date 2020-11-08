Завтрак — съесть самому или отдать врагу? Отвечает французский ученый

Завтрак — самый важный прием пищи? Французский ученый Жиль Фюме считает, что это утверждение — опасный механизм, запущенный в интересах промышленности. Преподаватель Сорбонны, специалист по географии питания выпустил книгу под названием «Осторожно, завтрак!» (Изд. Terre urbaine), в которой объясняет, так ли обязательно плотно есть утром и когда появилась такая привычка.

Реклама Читать далее

RFI: Как возникла идея написать книгу о завтраках? Чем завтрак так важен?

Жиль Фюме: Принято считать, что завтрак — самый важный прием пищи. Я заметил, что люди, которые не могут есть утром, волнуются, что что-то с ними не так, что они портят себе здоровье. В обычном классе таких детей может быть до 40%, а среди взрослых — примерно треть. Я не врач, но понял, что мои исследования в области социальных наук могут помочь ответить на их вопрос.

В названии вашей книги слово «завтрак» написано по-английски, breakfast, почему?

Вы правы, нужно разобраться со словами, они многое объясняют. По-французски и по-английски слова breakfast и déjeuner означают «окончание постного периода». То есть, это была еда, которой предшествовало некоторое голодание. Французское слово petit déjeuner возникло гораздо позднее, завтраком раньше называли то, что сейчас называют обедом. Название моей книги предупреждает, что с осторожностью нужно относиться к завтраку, придуманному промышленными кругами в англо-саксонском мире в XIX веке для тех, кто шел работать на предприятие, вставал рано, и кому нужна была энергия для плотного рабочего графика первой половины дня.

До XVIII века утром люди почти никогда не ели, еду давали поле ночи только иногда — детям или больным. Питались два раза в день. Вставали очень рано, работали и «прекращали пост» примерно в десять утра. А затем ели примерно в четыре вечера, на десятый час после пробуждения. От слова «десять» и произошло французское слово diner, ужин. Очень ранняя еда была предложена в виде нормы в результате промышленной революции, и этой норме последовали многие страны. Ее приняли и распространили не только агропромышленные предприятия, которым это было выгодно, но и отельерный бизнес, который бурно развивался в это время.

Завтрак не свойственен традиционному обществу. В этом году я был в Амазонии, и в двадцати деревнях, которые я посетил, я не видел, чтобы индейцы ели с восходом солнца. Первый прием пищи был примерно в девять утра, это был уже небольшой обед. То же и в других частях света, в традиционных обществах.

Вы — географ. Вместе с вашей книгой мы путешествуем и видим, как питаются люди в разных странах. Кто питается правильнее?

Для того, чтобы увидеть две совершенно разных манеры завтракать, не нужно ездить далеко. Между Италией и Германией всего двести километров, а посмотрите, какие у немцев и итальянцев разные завтраки. Итальянцы утром пьют кофе, и те, кто занимается физическим трудом, добавляют небольшой круассан. А у немцев — плотный, горячий завтрак с мясными продуктами. Так получилось, потому что в Германии промышленность стала развиваться раньше, рабочие работали в три смены, и обед переместился к раннему утру. Когда я писал книгу, то изучил не только часы приемов пищи, но и их содержание, то, что появляется на столе. Важно было поместить завтрак в контекст целого дня. Итальянцы не едят утром, потому что их вечерняя еда очень для них важна социально. Это момент, когда за столом сидит вся семья. Ужин поздний, все должны вернуться с работы, он долгий и сытный. Утром им просто не хочется есть.

Богатые страны часто принимают промышленную норму и используют промышленные продукты. Бедные по-прежнему предпочитают супы и каши, и едят позднее, это как бы ранний обед. Африка сопротивляется американизированному завтраку просто потому что люди бедны, а Латинская Америка уже полностью приняла несвойственный ей образ питания. И результаты катастрофичны — ожирение прогрессирует быстро.

Китай пытается противостоять американскому влиянию в этой области, но и там растет ожирение, особенно среди детей. Но я бы не сказал, что питание на всей планете становится одинаковым, планета для этого слишком бедна. Традиции все еще сильны, в Индии, например, древняя культура сахарного тростника привела к тому, что утром едят сладкое.

Завтрак — вопрос не только географии, но и истории?

Я попытался понять, когда появилась идея обязательного завтрака, норма. Первая волна изменений была в XVIII веке, ее вызвало появление в Европе тропических напитков — кофе и шоколада. И тогда в аристократическом обществе впервые установился такой обычай. А к концу XIX века, как я уже сказал, промышленность навязала свои часы работы, а кроме того, создала легко доступные продукты, из которых можно было быстро что-то приготовить. Тогда в англо-саксонском мире возникли, например, хлопья, а с изучением витамина С и других началось промышленное производство апельсинового сока. Отели стали подавать его даже к французскому, «континентальному» завтраку.

Что вы едите на завтрак?

Ничего. Я не ем утром. Если я выхожу из дома в половину восьмого утра, полчаса еду на велосипеде в университет, а там четыре часа подряд стоя читаю лекции, то организм не требует от меня дополнительной энергии. Ему хватает энергии, полученной накануне вечером. Конечно, завтрак — социальная еда, и когда я бываю на каникулах с семьей или езжу на конгрессы и завтракаю с коллегами в отеле, то сажусь вместе со всеми за стол и пью кофе, но все равно не ем.

Однажды я был на конгрессе булочников и кондитеров. На столах стояли блюда с круассанами и булочками с шоколадом. И меня поразило, что большинство присутствующих их не ели. Они понимали, что от этого прибавляется вес. Именно тогда я решил изменить собственную манеру питаться, а потом пришла и идея этой книги.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться