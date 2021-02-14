«Грэмми» по-французски: лучшие певцы и хиты Франции на конкурсе «Музыкальные победы – 2021»

«Victoires de la musique» — конкурс популярной песни «Музыкальные победы» прошел во Франции 12 февраля 2021 года уже в 36-1 раз.

Лучших французских исполнителей определило жюри ежегодного конкурса Victoires de la musique – 2021, назвав также лучшие песни, альбомы и клипы года в популярной музыке Франции. Престижные премии «Музыкальных побед», французского аналога американской «Грэмми», вручили уже в 36-й раз, традиционно подводя в середине февраля итоги прошедшего года. 2020 год радикально изменил жизнь музыкантов, пандемия лишила их живых встреч с публикой, но отсутствие концертов не стало помехой творчеству.

Реклама Читать далее

«Victoires de la musique», часто называемый главным конкурсом во французской популярной музыке, не застрахован и от критики. Номинантов и обладателей «Музыкальных побед» почти всю историю конкурса определяло исключительно профессиональное жюри (академия) из 600 представителей самой музыкальной индустрии (критиков, продюсеров и самих творцов). Год назад организаторы расширили и демократизировали этот своего рода «междусобойчик», расширив жюри за счет 300 человек, не связанных профессионально с миром музыки, а также устроив открытое голосование на сайте конкурса. По такой замысловатой системе и выбрали в 2021 году обладателей престижной премии.

В условиях пандемии церемония раздачи «музыкальных слонов» прошла — без зрителей — на сцене нового парижского концертного зала «Музыкальная Сена». Но зато, как всегда, в прямом эфире второго французского телеканала France 2.

Лучший исполнитель и альбом года — две награды Бенжамена Биоле

Нынешние «Музыкальные победы» стали безусловным триумфом знаменитого французского композитора и шансонье. 48-летний Бенжамен Биоле (Benjamin Biolay) прошлым летом первым вырвался из строгого карантина, выпустив новый альбом «Grand Prix». Девятым по счету сольником автор многих популярных мелодий отметил 20-летие своей карьеры на сцене (первый сольный диск Биоле выпустил в 2001 году).

Музыкант, которого часто сравнивают с Сержем Генсбуром (называя даже современной «реинкарнацией» великого классика), сам отметил эту творческую связь. Получая награду в номинации «лучший альбом», Биоле назвал своим ориентиром и идеалом в музыке «Историю Мелоди Нельсон», первый «концептуальный» сборник Генсбура (1971).

Обладатель уже шести премий Victoires de la musique, Биоле исполнил на церемонии 12 февраля главный хит своего нового альбома — — «Comment est ta peine?» (как твоя боль?).

Pomme — лучшая певица

Новая звезда французской песни Клэр Помме (Claire Pommet) одержала «музыкальную победу» в номинации «лучшая исполнительница». 24-летняя автор и композитор, сократившая фамилию до лаконичного псевдонима Pomme (букв. яблоко) известность получила благодаря альбому «Les Failles», вышедшему в конце 2019 года. Сборник с многозначным названием (слово faille означает и недостаток, слабое место, дефект, недочет, но также разлом, трещину или лазейку) стал настоящим открытием для ценителей авторского начала в песенном творчестве, оригинальной поэзии и музыки, далекой от «попсового» мейнстрима.

Первый сингл отныне популярного диска — композиция «Je sais pas danser» (я не умею танцевать).

«Mais je t'aime»: лучшая песня — вновь о любви

В категории «лучшая оригинальная песня» победу одержала поэтичная баллада о любви «Mais je t'aime» (но я тебя люблю), написанная слэм-поэтом, автором-исполнителем Фабьеном Марсо. Впрочем, во Франции мало кто вспоминает его настоящее имя, скрытое за знаменитым уже лет двадцать псевдонимом Grand Corps Malade (букв. перевод — большое больное тело). Мастер музыкально-поэтических речитативов в 2020 году выпустил седьмой по счету авторский альбом с названием «Mesdames», составленный как сборник любовной лирики из дуэтов с певицами разных поколений и стилей во французской песне. От знаменитой Вероник Сансон, до новых звезд Луан или Лоры Смет (дочери Джонни Халлидея).

Самым успешным синглом альбома стал дуэт Grand Corps Malade и Камий Лелуш (Camille Lellouche) — клип композиции «Mais je t'aime» набрал на Youtube более 60 млн просмотров.

Лучшие молодые исполнители «Музыкальных побед»

В категории «музыкальные открытия года» (лучшие молодые авторы и исполнители) победу в этот раз одержали певица Yseult и композитор, музыкальный продюсер Hervé.

Yseult — имя и сценический псевдоним 26-летней Изольды Онгене (Yseult Onguenet), выпустившей за последние пару лет три мини-альбома в стиле, который сама певица и автор называет «Y-trap» и в котором причудливо сочетаются элементы рэпа, electro-попа и фортепианное звучание. Ее самым успешным последним синглом стала композиция «Corps».

Hervé, или Эрве Ле Сур (Hervé Le Sourd), свой первый авторский сольник «Hyper» выпустил еще летом 2019-го. Годом ранее 29-летний музыкант принял участие в работе над самым последним альбомом легендарного французского рок-певца Джонни Халлидея (этот диск «Моя страна — любовь» вышел уже после смерти артиста).

Лучший клип: Жюльен Доре и его фантазии

В номинации «лучший музыкальный клип» победил признанный мастер популярных мелодий Жюльен Доре (Julien Doré). Его воздушные, легкие и меланхоличные композиции, а также нарочито приглушенная, почти вкрадчивая манера исполнения неизменно покоряют французов снова и снова уже добрый десяток лет. В прошлом году — в сентябре — изысканный, всегда ироничный музыкант и поэт вернулся к публике с новым альбомом «Aimée» (любимая, возлюбленная).

Главный сингл альбома с кратким названием «Nous» (мы) стал во Франции одним из самых заметных хитов последних месяцев. Клип этой композиции своим солнечным оптимизмом и смелостью фантазии не оставил выбора членам жюри «Музыкальных побед». А Жюльен Доре стал обладателем второй по счету награды конкурса в своей карьере (в 2015 он победил в номинации «лучший исполнитель»).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться