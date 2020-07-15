Франция и Украина подписали соглашение о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.

Франция и Украина подписали в понедельник, 13 июля, кредитный договор о реализации проекта по обеспечению Мариуполя питьевой водой. В рамках соглашения в городе построят завод по очистке воды. Об этом сообщают украинские СМИ. Речь идет о крупнейшем франко-украинском индустриальном проекте.

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Кредитное соглашение между правительствами Франции и Украины было подписано в Мариуполе 13 июля. В рамках соглашения Париж выделит Киеву кредит на 64 миллиона евро на тридцать лет с десятилетним льготным периодом. Ставка по кредиту — 0,08% годовых.

Как сообщает издание «Левый берег», реализация проекта должна начаться до конца 2021 года, а завершиться — не позднее июля 2025 года. Работы будет выполнять коммунальное предприятие «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства». Завод по очистке и производству питьевой воды планируют запустить в 2023-2024 годах.

«Благодаря этой инициативе в Мариуполе будут построены фильтровальные станции, водозаборы, специалисты обновят устаревшие сети, введут новые формы управления водными ресурсами города», — отмечается в сообщении на сайте правительства Украины, опубликованном 29 июня в преддверии подписания договора.

«Мы хотим показать, что наша поддержка — это не только слова, но и конкретные действия. Мы работаем вместе. И я могу с уверенностью сказать: мы смогли очень быстро добиться такого результата», — заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

«Это уникальный и масштабный проект для всей страны, и в первую очередь — для жителей Мариуполя, витрины украинского Донбасса. Полумиллионное население нашего города наконец получит качественную и эффективную систему водоснабжения», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в ходе онлайн пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта. Его слова приводит портал «Донецкие новости».

Сейчас жители 500-тысячного города, который находится на линии фронта, не имеют доступа к пригодной питьевой воде. Проблемы с качеством воды в Мариуполе начались из-за повреждения в ходе боевых действий канала «Северский Донец – Донбасс».

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