Иран отправил «черные ящики» сбитого украинского «Боинга» на расшифровку во Францию

8 января Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS 752 из Тегерана в Киев, разбился сразу после взлета.

Бортовые самописцы сбитого украинского «Боинга» отправлены на расшифровку во Францию. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в министерстве иностранных дел Ирана. Во Франции подтвердили информацию, уточнив, что в работы по расшифровке начнутся 20 июля.

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Как рассказал помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд, «черный ящик» был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации. Иран так и не смог получить оборудование для самостоятельной расшифровки записей.

Из-за пандемии коронавируса отправка самописцев на расшифровку в Париж была отложена на несколько месяцев, уточнили во внешнеполитическом ведомстве Ирана.

Рано утром 8 января Пассажирский самолет Boeing 737–800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS 752 из Тегерана в Киев, разбился сразу после взлета из международного аэропорта имени имама Хомейни.

11 января иранские власти признали, что украинский «Боинг» был по ошибке был сбит иранскими вооруженными силами, ждавшими атаки со стороны американских военных.

12 июля Организация гражданской авиации Ирана объяснила ошибку тем, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала.

На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.

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