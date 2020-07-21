В украинском Луцке произошел захват заложников

Во вторник, 21 июля, злоумышленник захватил рейсовый автобус в украинском городе Луцке. Сообщается, что в автобусе находятся 10 пассажиров, а захватчик вооружен и имеет при себе взрывчатку. Ранее сообщалось о 20 пассажирах.

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О захвате заложников в автобусе «Берестечко — Красниловка» стало известно во вторник утром.

«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция „Заложник“, а СБУ ввела план „Бумеранг“. Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», — написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. В Луцк приехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко сообщает, что в захвате подозревают уроженца Оренбургской области Максима Кривоша. По информации украинских правоохранителей, он был дважды судим и около 10 лет провел в заключении после совершения тяжких преступлений. Отмечалось, что 44-летний Кривош проходил лечение в психиатрической больнице.

Портал Страна.ua передает, что на странице предполагаемого захватчика в соцсети Вконтакте были размещены его требования. Автор поста заявляет, что вооружен и предупреждает, что у него есть «гранаты, две бомбы», а еще одна спрятана в людном месте Луцка. Злоумышленник написал, что для того, чтобы избежать взрывов, главы судов, прокуратуры, Верховной рады, а также премьер-министр страны, должны разместить в своих соцсетях публикации с заявлением, что они являются «террористами в законе». Президент Украины Владимир Зеленский должен выпустить видеообращение и призвать всех посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года.

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