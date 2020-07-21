Полиция освободила заложников в украинском Луцке, захватчик автобуса задержан

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Пассажиры автобуса освобождены. Об этом вечером во вторник, 21 июля, сообщают украинские СМИ.

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Как сообщает «Интерфакс-Украина», в ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы.

Ранее из захваченного автобуса были освобождены три человека — после того, как захвативший автобус мужчина поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский выполнил одно из требований захватчика и записал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне», в котором рассказывается о захвате животных людьми. После освобождения заложников видео было удалено.

44-летний уроженец Оренбургской области Максим Кривош захватил автобус, в котором было не менее 10 человек, утром во вторник. У него было оружие и взрывчатка.

Злоумышленник написал, что для того, чтобы избежать взрывов, главы судов, прокуратуры, Верховной рады, а также премьер-министр страны, должны разместить в своих соцсетях публикации с заявлением, что они являются «террористами в законе», а президент Украины должен выпустить видеообращение и призвать всех посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о терроризме.

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