Киев и сепаратисты Донбасса объявили о полном прекращении огня с 27 июля

Вооруженные силы Украины и сепаратисты самопровозглашенных «народных республик» объявили о полном и бессрочном прекращении огня на линии разграничения в Донбассе, начиная с 27 июля. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили штаб Операции объединенных сил Украины и представители «народных республик».

Реклама Читать далее

Соглашение «о полном и всеобъемлющем прекращении огня» было подписано 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, в которой участвуют представители Украины, России и ОБСЕ. Заседание проводилось в формате видеоконференции.

Как говорится в заявлении ОБСЕ, соглашение должно вступить в силу в полночь 27 июля 2020 года. Обе стороны обязуются не применять огонь, в том числе и снайперское оружие, не совершать наступательных и разведывательных действий. Предусматривается также создание специального механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

«Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей», — заявил офис президента Украины.

В штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины подтвердили в воскресенье начало подготовки к прекращению огня. «На каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие», — говорится в заявлении ООС. Однако в Киеве не исключают провокаций со стороны противника.

В свою очередь, сепаратисты также подтвердили готовность к прекращению огня. «Мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной Милиции с 00.01 часов, 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — говорится в заявлении, опубликованном от имени начальника «народной милиции ДНР» Дениса Синенкова. С аналогичным заявлением выступил начальник управления «Народной милиции ЛНР» Ян Лещенко, передает РИА «Новости».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться