Ушедшие из «Ведомостей» журналисты объявили о создании нового СМИ: VTimes

Бывшие сотрудники российской газеты «Ведомости», покинувшие редакцию из-за несогласия с политикой нового руководства, объявили в понедельник, о создании другого СМИ.

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«Отказ новых руководителей „Ведомостей“ от принципов качественной журналистики вынудил нас уйти из издания, в котором мы проработали многие годы. Однако мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации…», — говорится в сообщении журналистов, опубликованном на сайте VTimes (так будет называться новое издание).

Как заявил изданию The Bell Александр Губский (один из создателей VTimes, бывший заместитель главного редактора «Ведомостей»), «привлекать институциональных инвесторов VTimes ни сейчас, ни в будущем не собирается, поскольку это противоречило бы принципам независимости издания. Главными источниками финансирования проекта станут добровольные пожертвования и реклама».

Как уточняется в сообщении на сайте VTimes, этот онлайн-проект будет освещать не только традиционные для «Ведомостей» темы (в первую очередь — экономику), но и новые, как, например, «экология, ответственное потребление, человеческий капитал». Сайт должен начать работу осенью 2020 года.

«Основатель „Ведомостей“ Дерк Сауэр будет советником нового проекта», — говорится в заявлении бывших сотрудников газеты.

Под ним стоят подписи четырех из пяти бывших заместителей главного редактора «Ведомостей» (Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский), которые в июне уволились из газеты после назначения на пост главреда Андрея Шмарова.

Уволившиеся сотрудники «Ведомостей» жаловались, что за три месяца в качестве и.о. главреда господин Шмаров он «неоднократно нарушил установленные в „Ведомостях“ редакционные нормы и правила». Кроме того, журналисты заявляли о цензуре с его стороны.

Андрею Шмарову 65 лет. Свою карьеру он начал как экономист в НИИ Госплана в СССР, затем был научным редактором в издательском доме «Коммерсантъ». Он — один из основателей журнала «Эксперт.

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