Украина сообщила об обстрелах со стороны сепаратистов в первый день перемирия

Несмотря на вступление в силу режима полного прекращения огня, в понедельник, 27 июля, сепаратисты обстреляли украинские позиции, сообщили в штабе перации Объединенных сил (ООС).

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В штабе ООС заявили о трех фактах нарушения режима прекращения огня. Сообщается, что сепаратисты открыли огонь возле населенных пунктов Водяное и Пивденное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В отчете упоминается о дистанционном минировании вблизи украинских позиций в районе Новомихайловки. «Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов, нет», — говорится в сводке штаба ООС.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 липня 2020 року #ООС... Publiée par Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation sur Lundi 27 juillet 2020

Представители «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня не зафиксировали обстрелов со стороны украинских сил в первые сутки после вступления в силу перемирия.

Утром во вторник, 28 июля, на линии разграничения наблюдается тишина, добавили в штабе ООС.

В офисе президента (ОП) Украины заявили, что, несмотря на единичные обстрелы, режим прекращения огня в Донбассе работает. «Они (обстрелы) не несут системный характер, режим прекращения огня работает. Хотя это сложный процесс», — отметили в ОП в комментарии РБК-Украина.

26 июля вооруженные силы Украины и сепаратисты самопровозглашенных «народных республик» объявили о полном и бессрочном прекращении огня на линии разграничения в Донбассе, начиная с понедельника, 27 июля. Соглашение было подписано 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с участием представителей Украины, России и ОБСЕ.

Новый режим прекращения огня запрещает наступательные и разведывательно-диверсионные действия, применение огня (в том числе снайперского), размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Предусмотрено создание координационного механизма реагирования на такие нарушения. Огонь в случае наступательных действий допускается только по приказу руководства после безуспешной попытки использовать координационный механизм.

Перед вступлением в силу перемирия, 26 июля, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Реакции на новое перемирие

В офисе Владимира Зеленского новое соглашение называли прорывом. Замглавы украинской делегации в ТКГ Александр Мережко говорил, что нынешнее перемирие отличается от предыдущих более детальной проработкой, и поэтому имеет больше шансов на реализацию. «Кроме того, есть шанс, что это перемирие будет подтверждено на высшем уровне, речь о нормандском формате. Это добавляет ему политического и дипломатического веса, нарушить его будет гораздо сложнее, и нарушение будет иметь последствия для нарушителя», — объяснял Мережко.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе, «потому что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины».

Тем временем в разных городах Украины прошли акции в поддержку армии и против условий перемирия, передает ТСН.Утро. Демонстранты утверждают, что «народные республики» огня не прекращают, а запрет на использование разведывательных подразделений и снайперов навредит украинским военным. В Киеве протестующие вышли к офису президента.

Акция против условий нового перемирия в Донбассе, Киев, 27 июля 2020 г. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

«Как в прошлые годы, так и сейчас, в украинском обществе нет единства относительного того, как урегулировать конфликт на Донбассе», — отмечает в интервью RFI украинский политолог Владимир Фесенко. «Условно есть два противоположных лагеря, два полюса. Один полюс — это „мир любой ценой“. Это, как правило, сторонники пророссийских политических сил: ОПЗЖ, партия Шария сейчас, а раньше Оппозиционный блок. Они за мир любой ценой: надо принять российские условия, пусть любой ценой будет мир. Противоположный лагерь — это воинствующие патриоты, которые против любых соглашений по Донбассу, против любых соглашений с Россией. У этого лагеря воинствующих патриотов в обществе где-то 25–30% сторонников. У лагеря пророссийских сил где-то около 20%. Это среди активных избирателей, которые ходят на выборы. А те, кто посредине, — чуть больше половины — это те, кто за мир, но все-таки на условия приемлемого для Украины компромисса. Но и в этом лагере нет единства. Какие условия будут приемлемы? Здесь точки зрения разные», — продолжает политолог.

Слушать: политолог Владимир Фесенко о новом всеобъемлющем перемирии в Донбассе

Владимир Фесенко полагает, что со стороны украинского президента Владимира Зеленского есть политическая воля на соблюдение условий нового перемирия и прекращение войны, но Москве выгоднее поддерживать конфликт в Донбассе в тлеющем состоянии для давления на Украину и торга с Западом. При этом с обеих сторон, по его словам, есть люди, не заинтересованные в прекращении военных действий, в том числе со стороны военных.

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