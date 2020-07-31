Украина будет добиваться выдачи задержанных под Минском «вагнеровцев»

Генпрокуратура Украины проинформировала компетентные органы Беларуси о намерении требовать экстрадиции задержанных под Минском лиц, которых белорусские власти называют наемниками российской ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины от 31 июля.

Реклама Читать далее

Генпрокуратура Украины обратилась к Беларуси с просьбой об аресте 28 из задержанных 29 июля мужчин. Киев подозревает их в участии в террористической организации. Украина намерена добиваться их выдачи «для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе».

Генпрокуратура отмечает, что девять задержанных — граждане Украины.

Ранее о намерении добиваться экстрадиции задержанных в Беларуси «вагнеровцев» объявил офис президента Украины. В сообщении отмечается, что задержанных подозревают в военных преступлениях в Донбассе.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 мужчин с российскими паспортами, которых назвали боевиками ЧВК «Вагнер». Белорусские правоохранительные органы заподозрили их в намерении дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами. Правоохранительные органы добавили, что получили информацию о прибытии в Беларусь в общей сложности более двухсот боевиков. Позже власти Беларуси связали одним уголовным делом задержанных «вагнеровцев» с арестованным блогером Сергеем Тихановским, жена которого Светлана Тихановская выдвигается в президенты и собирает многотысячные митинги со своими соратницами.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне просто опоздали на рейс в другую страну и поэтому были вынуждены остановиться в санатории под Минском. «Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — говорится в заявлении посла на сайте дипмиссии. Основанием для их приезда в Беларуси Мезенцев назвал контракт с одой из фирм, зарегистрированных в Беларуси.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться