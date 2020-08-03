В Киеве задержали угрожавшего взорвать бомбу в банке мужчину

Полицейский во время операции по освобождению заложников в Луцке (архивное фото)

В Киеве спецназ задержал мужчину, взявшего заложника в отделении банка и угрожавшего взорвать бомбу. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Пунь. По данным портала Страна.ua, преступник требовал выдать ему 40 тысяч гривен (около 1200 евро) и вывести в прямой эфир одного из телеканалов.

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По словам заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко, около 12 часов по местному времени в полицию позвонила представитель отделения «Универсал-банка». По ее словам, в помещение вошел мужчина в возрасте около 35 лет и заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Он позволил всем сотрудникам банка покинуть здание, а руководитель отделения осталась там по собственному желанию.

Как заявил Геращенко, заложника в отделении банка захватил гражданин Узбекистана. «Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек», — отметил чиновник.

Какие именно требования выдвигал мужчина, власти не сообщили. По данным журналистов, он потребовал выдать ему 40 тысяч гривен (чуть более 1200 евро) и требовал вывести в прямой эфир. За несколько минут до задержания к нему пустили журналистов телеканала ZiK: во время интервью бойцы СБУ ворвались в офис и перехватили шнур, которым захватчик якобы привязал свою ногу к бомбе. Было ли взрывное устройство настоящим, власти Украины не сообщили.

Ранее 21 июля в Луцке произошел другой громкий случай захвата заложников. Преступник ворвался в автобус, угрожая взорвать себя вместе с 13 пассажирами. Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал ролик с призывом посмотреть фильм «Земляне». После того, как политик выложил видео в сеть, захватчик заложников сдался.

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