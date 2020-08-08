Минюст США подал иски против Коломойского и Боголюбова на сумму в 70 миллионов долларов

Министерство юстиции США подало иски против украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова о наложении ареста на недвижимость, приобретенную в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас) на общую сумму в 70 миллионов долларов. Об этом в субботу, 7 августа, сообщило агентство Reuters.

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Минюст США подозревает, что это имущество на территории США было приобретено на средства, выведенные из украинского «ПриватБанка».

Как сообщает сайт министерства финансов США, опубликовавший иски 6 августа, в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов вывели из крупнейшего банка Украины несколько миллиардов долларов, используя ряд офшорных компаний, в основном связанных с филиалом «ПриватБанка» на Кипре. Далее средства поступали в США, где сообщники Коломойского и Боголюбова, бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер, находившиеся в Майами, отмывали их через сеть созданных ими подставных компаний, названия которых строились вокруг слова «Optima».

По мнению федерального прокурора США, частично эти средства были использованы для приобретения высотного офисного здания TLC Plaza в Луисвилле и офисного центра CompuCom Headquarters в Далласе, общая стоимость которых составляет около 70 миллионов долларов.

Коломойский и Боголюбов создали «ПриватБанк» в 1992 году. В декабре 2016 года банк был национализирован. В июне 2017 года Игорь Коломойский покинул Украину, переехав сначала в Швейцарию, а потом в Израиль. Он вернулся в страну только после инаугурации президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Forbes со ссылкой на интервью Игоря Коломойского украинскому «Громадскому телевидению», украинский олигарх заявил, что купил недвижимость в США на собственные средства, которые получил, в частности, от сделки с Evraz в 2007 году. Тогда компания Evraz приобрела у «ПриватБанка» акции пяти украинских металлургических предприятий. Общая сумма сделки составила около 4 миллиардов долларов.

Адвокат Брюс Маркс, представляющий интересы Коломойского в США, от комментариев Reuters отказался.

Расследованием обвинений в США занимаются ФБР, Таможенная служба и прокуратура.

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