«Странно, некорректно и неприемлемо»: Зеленский осудил передачу бойцов ЧВК «Вагнер» России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несправедливой» передачу 33 задержанных в Беларуси наемников из ЧВК «Вагнер» России. Как написал в политик в субботу, 15 августа, в Киеве такой шаг Минска считают «не соответствующим духу отношений» между странами. Ранее Украина требовала выдать ей задержанных боевиков, которые могли участвовать в военных действиях на востоке Украины и подозреваются в терроризме.

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«Однако и сами „Вагнеровцы“, и любой другой, чей бизнес, как они сами его называют — смерть, должны понимать: все равно придется ответить. Перед законом или сразу перед Богом — покажет время», — написал Владимир Зеленский.

Украинский политик также назвал неприемлемыми высказывания представителей белорусских властей, что Киев вмешивается во внутренние дела соседней страны. Ранее Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в Беларусь «понаехали из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России“, от Навального». «Этого точно не было», — написал Зеленский.

Напомним, 12 августа Киев официально запросил у Минска выдачу 28 бойцов ЧВК «Вагнер». Они были задержаны незадолго до выборов президента Беларуси в санатории недалеко от столицы. Власти страны подозревали их в организации массовых беспорядков: по версии правоохранительных органов, они планировали «дестабилизировать обстановку» в Беларуси. В МИД России отметили, что наемники летели в Стамбул с пересадкой в Минске и не попали на второй рейс.

В пятницу почти всех задержанных наемников передали России. Один из них остался в Беларуси, так как у него есть гражданство этой страны.

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