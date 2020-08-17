Украина отозвала своего посла из Минска для консультаций

Украина отозвала своего посла из Минска на консультации для оценки перспектив дальнейших отношений с Беларусью. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу украинского МИД Дмитрия Кулебу. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Беларуси.

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Министерство иностранных дел Украины отозвало своего посла Игоря Кизима из Минска, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Его заявление публикуется на сайте МИД Украины.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — заявил Кулеба. Глава украинского МИД пояснил, что одной из причин вызова посла является решение Минска передать ранее задержанных российских граждан в РФ, хотя Киев направлял запросы об их выдаче на Украину.

14 августа 32 наемника из ЧВК Вагнера, которых задержали в Минске 29 июля, были возвращены в Россию. 33-й гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, в настоящий момент остался на территории Беларуси. Ранее Генпрокуратура Украины направила в Беларусь запрос о выдаче 28 наемников, которые, по ее сведениям, участвовали в войне на Донбассе.

17 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств и главами региональных администраций из-за обострения ситуации в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

На этом совещании Зеленский отметил, что события в Беларуси стране могут существенно повлиять на Украину. «В ходе совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития нынешнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов», – говорится в сообщении пресс-службы.

14 августа Зеленский призвал белорусские власти прекратись насилие и незаконные задержания митингующих.

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