Киев и Берлин поприветствовали рекордное затишье в Донбассе

В Киеве в День независимости Украины министры иностранных дел провели встречу, на которой обсудили состояние перемирия на Донбассе.

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Германии Хайко Маас провели встречу в понедельник, 24 августа. Они обсудили возможность новой встречи «нормандской четверки» на министерском уровне.

Реклама Читать далее

В Киеве в День независимости Украины министры иностранных дел провели встречу, на которой обсудили состояние перемирия в Донбассе. Режим прекращение огня вступил в силу 27 июля и соблюдается уже почти месяц. За это время на юго-востоке страны не был убит ни один украинский военнослужащий. «Возможно, это самое продолжительное перемирие с 2014 года», – сказал во время пресс-конференции министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он также подчеркнул «существенный прогресс» в вопросе мирного урегулирования в этом регионе, передает France-Presse.

Главы МИД двух стран также обсудили вопросы подготовки встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата». «Я благодарен министру Маасу, а также нашему французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану за то, что они поддержали мое предложение провести встречу министров иностранных дел "нормандского формата"», – произнес во время пресс-конференции Дмитрий Кулеба. Его слова цитирует ТАСС.

Хайко Маас, в свою очередь, отметил, что проведение «нормандской» встречи на уровне глав МИД возможно уже в сентябре.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться