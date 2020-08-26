Месяц без боевых потерь: сохранится ли перемирие в Донбассе?

Месяц назад в Донбассе вступил в силу режим полного и бессрочного прекращения огня. По официальным данным, с 27 июля на востоке Украины нет погибших от боевых действий, однако ОБСЕ зафиксировала сотни нарушений перемирия.

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На востоке «слышат тишину»

«Сегодня — 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. (…) Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о „тишине“. Они ответили: „Мы слышим не новость. Мы слышим тишину“», — сказал Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости Украины 24 августа.

С 27 июля на линии разграничения в Донбассе запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Огонь в случае наступательных действий допускается только по приказу руководства после безуспешной попытки задействовать механизм реагирования на нарушения.

Более 700 нарушений

Политолог Руслан Бортник в интервью RFI отмечает, что с учем запроса на мир в украинском обществе в целом украинцы позитивно реагируют на затишье, хотя нет уверенности в эффективности нового режима прекращения огня. С 27 июля миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 702 нарушений (в том числе 100 взрывов и 591 обстрел). Но это все же в разы меньше, чем ранее (средний показатель за 2019 год — более 800 нарушений за одни только сутки).

В последний месяц не обошлось и без трагических происшествий. 13 августа оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщила, что в результате взрыва неизвестного устройства погиб один военнослужащий ООС, еще один получил ранения. Отмечается, что они отклонились от маршрута. А в штабе Объединенных сил (ООС) сообщили, что 25 августа двое украинских военнослужащих подорвались на противопехотной осколочной мине и получили ранения. По предварительным данным ООС, мину сепаратисты забросили дистанционным методом. К тому же в Минобороны Украины указывают, что сепаратисты используют перемирие для укрепления передовых позиций: роют окопы, минируют участки вдоль дорог и так далее.

По словам Руслана Бортника, в армии двоякое отношение к перемирию. «Многие военнослужащие его приветствуют, но много людей, которые выступают за решение донбасской проблемы вооруженным путем. Это люди с радикальными взглядами. Руководству страны приходится принимать серьезные усилия, чтобы держать их под контролем», — отмечает политолог.

Встреча в «нормандском формате» откладывается

Соглашение о перемирии было подписано 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) с участием России, Украины и ОБСЕ. Предполагалось, что перемирие будет подтверждено и в рамках «нормандского формата», что придало бы ему политического веса. Встреча советников глав стран-участниц «нормандского формата» должна была состояться в Париже 28 августа, однако была перенесена из-за командировки советника президента Франции Эмманюэля Бонна. Новая дата саммита пока не называется.

Ранее, 24 августа, главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас приветствовали соблюдение режима прекращения огня. Хайко Маас заявил о «существенном прогрессе» в вопросе мирного урегулирования в этом регионе.

Каковы шансы, что перемирие сохранится?

Шансы на сохранение перемирия есть, но это зависит от Москвы, —уверен политолог Владимир Фесенко. «Зеленский стремится к полному прекращению огня, а для Москвы это скорее тактика», — отмечает он в комментарии RFI. По его словам, поводом для срыва перемирия может стать все, что угодно — в зависимости от тактики и обстоятельств.

Руслан Бортник не исключает, что политические осложения со стороны России могут начаться ближе к местным выборам, назначенным на 25 октября. «Перемирие играет на руку (украинской) власти, позволяет говорить о прогрессе. Просто так дарить Украине пиар-повод никто не собирается», — полагает он.

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