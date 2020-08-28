МИД Украины приостановил контакты с Минском и пригрозил присоединиться к санкциям ЕС

Министерство иностранных дел Украины поставило на паузу все контакты с Минском на фоне событий, происходящих в Беларуси после президентских выборов. Такое заявление в пятницу, 28 августа, сделал в эфире телеканала «1+1» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с беларусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены», — заявил украинский министр.

После выборов в Беларуси МИД Украины выпустил официальное заявление, в котором говорилось, что Украина разделяет позицию ЕС касательно результатов белорусского голосования. В заявлении указывалось, что «официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе». AFP передает также, что в Киеве заявили о готовности принять на территории Украины белорусских граждан, которые пожелают покинуть Беларусь в контексте кризиса.

Также в пятницу, 28 августа, Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины поддержать санкции Евросоюза, когда в ЕС будет согласован список тех, кого они коснутся. Как передает ТАСС, глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн ранее заявлял, что список лиц, в отношении которых могут быть введены персональные санкции в связи с ситуацией в Беларуси, пока находится на этапе подготовки.

Накануне, 27 августа, президент России Владимир Путин объявил, что по просьбе Александра Лукашенко Россия сформировала для Беларуси «резерв из сотрудников правоохранительных органов».

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