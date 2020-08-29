Украина закрыла границы в канун массового паломничества хасидов в Умань

Запрет на пересечение украинской границы иностранцами на период с 29 августа по 28 сентября вступил в силу накануне. Это решение было принято в четверг, 27 августа, на внеочередном заседании Кабмина Украины в «связи с ухудшением эпидемиологической обстановки».

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На официальном сайте кабмина опубликован список лиц, которые смогут пересекать государственную границу Украины без дополнительных условий. В их числе иностранцы, имеющие разрешение на проживание в стране, а также члены международных и гуманитарных миссий, транзитные пассажиры и ряд других категорий.

Официально запрет ввели из-за обострения ситуации с коронавирусом. Однако, как пишут и украинские, и израильские СМИ, скорее всего запрет введен в попытке предотвратить массовое паломничество хасидов в город Умань (Черкасская область), чтобы город не стал «горячей точкой» пандемии.

Ежегодно десятки тысяч израильских паломников посещают Умань, где находится могила раввина Нахмана из Брацлава, одного из выдающихся деятелей хасидского направления в иудаизме. В 2010 году между Украиной и Израилем было подписано соглашение о взаимном безвизовом въезде в страну. Благодаря этому началось массовое паломничество хасидов в Украину. В прошлом году перед празднованием Рош-ха-Шана Умань посетили более 60 тысяч израильтян.

18 августа правительства Украины и Израиля выступили с заявлением, в котором призвали паломников отказаться от посещения Умани. «Мы призываем всех паломников (…) воздержаться от поездок в город Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации», — говорится в заявлении двух правительств, размещенном на их официальных сайтах.

Однако официального запрета на паломничество не последовало. 25 августа Украина приняла решение об «ограничении паломничества хасидов». Неопределенность ситуации привела к тому, что хасидов еще до вступления в силу запрета начали задерживать в аэропортах.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Радио Свобода» подтвердил, что нескольким десяткам хасидов отказали во въезде, подчеркнув, что задерживали на пунктах пропуска лишь тех, кто не мог документально подтвердить цель прилета в Украину, а также прибывших после начала периода запрета на въезд иностранцев.

По сообщениям израильского издания «Вести», хасидов у могилы рабби Нахмана «с каждым днем становится все больше. Несмотря на запреты, они ухитряются прорываться в Умань, добираясь всеми возможными способами».

В опубликованном 28 августа интервью «Радио Свобода» мэр Умани Александр Цебрий, который и раньше добивался запрета паломничества, заявил, что «просит власти позволить обустроить КПП для контроля въезда в город и тестировать на COVID-19 хасидов, которые уже прибыли в Умань».

Как пишут израильские «Вести», по мнению мэра, вопрос следовало решать на государственном уровне: «Они разъедутся по домам, а нам придется лечиться. А как, если в местной больнице всего 14 коек для больных коронавирусом?»

В пятницу, 28 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение правительства Украины о запрете на въезд для иностранных граждан никак не связано с паломничеством хасидов: «Рош ха-Шана был признан праздником на национальном уровне, и это показатель того, с каким уважением мы относимся к ключевым праздникам общин, проживающих в Украине, или которые важны для иностранцев, посещающих Украину. Но я хочу четко заявить, что решение направлено на защиту всех украинцев и всех иностранцев».

Одновременно с этим протест против закрытия границ Украины высказали правозащитники, опасаясь, что закрытие границ помещает попасть в Украину гражданам Беларуси, спасающимся от репрессий.

В опубликованном списке лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины, белорусов нет. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что «граждане Беларуси, которые пытаются въехать в Украину, спасаясь от кризиса, получат льготы». По словам министра, пограничники «изучат их запросы и выдадут разрешения на въезд». Об этом же заявлял и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В пятницу, 28 августа, в Киеве прошла акция протеста представителей украинского туристического бизнеса против закрытия границ. Правительство пообещало расширить список, включив в него иностранных граждан, проживающих в «зеленой зоне».

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