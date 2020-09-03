Отравление Навального: МИД Украины осудил «злодейский акт российской власти» и потребовал санкций

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление в связи с обнародованием властями Германии результатов токсикологического анализа, выявившего отравление Алексея Навального ядом из группы «Новичок». Украинские власти осудили «злодейский акт» и призвали ввести новые санкции против России.

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«Резко осуждаем очередной злодейский акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за границей», — говорится в заявлении, опубликованном вечером 2 сентября на официальном сайте МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство также выразило уверенность в том, что «международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком». «Только решительная позиция», «включая санкции, могут заставить власть России прекратить совершать злодейства, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», — подчеркнул украинский МИД.

Напомним, 2 сентября стало известно о том, что лаборатория Бундесвера обнародовала результаты токсикологического исследование проб, взятых у Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите», где он проходит лечение. Специалисты нашли «несомненные доказательства» его отравления нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Соответствующее заявление сделала и канцлер Ангела Меркель. «Теперь есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство», — заявила Меркель, подчеркнув, что Германия доложит о результатах расследования партнерам по НАТО и Евросоюзу. Совместный ответ Германии и ее партнеров на это отравление будет выработан, в том числе, с учетом реакции российских властей на обвинения.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол России в Берлине, вызванный в МИД Германии, спрашивал у немецких коллег о наличии доказательств отравления Навального, но «ответов не получил».

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