2000 паломников-хасидов застряли на границе Украины и Беларуси.

На границе Беларуси и Украины застряли около 2000 паломников-хасидов, которые направляются в украинский город Умань на празднование еврейского Нового года. Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского в среду, 16 сентября.

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«Большинство из них прибыли из Израиля, поверив слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Белорусские власти некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи», — отмечается в сообщении.

Как сообщает белорусская служба радио «Свобода», с украинской стороны усилены приграничные кордоны, на месте находится военная техника. Паломники-хасиды поют и танцуют. Сотрудники «Красного креста» обеспечивают их едой и водой. Им также помогают белорусские волонтеры.

В официальном коммюнике власти Украины заявили, что массовое празднование Рош ха-Шана в этом году невозможно в связи со строгими карантинными ограничениями. Однако паломники надеются, что несмотря ни на что смогут добраться до Умани.

28 августа Украины закрыла границы в канун начала массового паломничества хасидов в Умань. Официально запрет ввели из-за обострения ситуации с коронавирусом. Однако, как писали и украинские, и израильские СМИ, скорее всего, такое решение было принято с целью предотвратить массовое паломничество хасидов, чтобы город не стал «горячей точкой» пандемии.

Ежегодно десятки тысяч израильских паломников посещают Умань, где находится могила раввина Нахмана из Брацлава, одного из выдающихся деятелей хасидского направления в иудаизме. В 2010 году между Украиной и Израилем было подписано соглашение о взаимном безвизовом въезде в страну. Благодаря этому началось массовое паломничество хасидов в Украину. В прошлом году перед празднованием Рош-ха-Шана Умань посетили более 60 тысяч израильтян.

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