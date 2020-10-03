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Экс-президента Украины Петра Порошенко госпитализировали с COVID-19

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Экс-президент Украины Петро Порошенко с женой Мариной Порошенко, Киев, 8 июля 2020 г.
Экс-президент Украины Петро Порошенко с женой Мариной Порошенко, Киев, 8 июля 2020 г. AFP - SERGEI SUPINSKY
RFI
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Бывший президент Украины Петр Порошенко, заразившийся коронавирусом, госпитализирован в Киеве с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщила его Жена Марина Порошенко на фейсбук-странице партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент.

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«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», — сообщила Марина Порошенко.

Марина Порошенко: Друзі, наша родина щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 боряться мій чоловік і наша...

Publiée par Європейська Солідарність sur Samedi 3 octobre 2020

Она сказала, что ситуация в больницах Киева на фоне пандемии коронавирусной инфекции «очень плохая». По ее словам, не хватает коек для больных COVID-19, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования. Марина Порошенко призвала сограждан пользоваться масками и соблюдать дистанцию. 

О своем заражении коронавирусом Петр Порошенко сообщил 29 сентября. Тогда он написал у себя в твиттере, что лечится дома.

В июне коронавирусом заразилась жена нынешнего президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская. Ее госпитализировали с двусторонним воспалением легких. В начале июля Елену Зеленскую выписали из больницы. Семилетний сын Зеленских также переболел COVID-19, но в легкой форме.

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