Зеленский узнает мнение украинцев о пожизненном сроке за коррупцию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всенародном опросе, который состоится в конце октября, граждане смогут ответить на вопрос, стоит ли вводить пожизненное наказание за коррупционные преступления.

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Глава государства сообщил о своей инициативе в среду, 14 октября.

Президент обратился к условному гражданину Украины на «ты». «Всем привет. Мы обещали: все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь дать ответ на пять важных вопросов. Итак, вопрос № 1: нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах», — сказал Зеленский в 35-секундном видео, которое было опубликовано на официальном сайте президента Украины, а также в его аккаунтах в соцсетях.

«Ранее глава государства сообщил, что в день проведения местных выборов 25 октября украинцам зададут пять общественно важных вопросов», — уточнили в офисе президента Украины.

«Общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины. — Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ. Государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников».

О том, что украинцам будет задано 5 вопросов Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном накануне, 13 октября. Он тогда не сообщил, какие это будут вопросы, уточнив только, что они будут о том, «что мы обговариваем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, с родителями или таксистами. О том, о чем у нас раньше никогда не спрашивали».

«Пять важных вопросов. Чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не „независимых“ экспертов с телешоу, не агентов других государств, нет. Чуть ли не впервые в нашей независимой истории мы спросим: а что думаешь ты», — заявил президент Украины.

В Офисе президента Зеленского рассматривают проведение опроса в форме экзитпола, когда волонтеры в палатках возле избирательных участков будут предлагать гражданам заполнить анкеты с пятью вопросами и вариантами ответов «да»/«нет». Планируется напечатать 5 млн бюллетеней, сообщает РБК-Украина.

О порядке проведения местных выборов ЦИК Украины сообщил 10 октября.

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