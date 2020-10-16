Стали известны все пять вопросов, которые зададут украинцам 25 октября

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 10 октября 2019.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, назвал три ранее не анонсированных вопроса из пяти, которые зададут гражданам страны в рамках всеукраинского опроса общественного мнения. Опрос состоится 25 октября одновременно с местными выборами.

Реклама Читать далее

Вопросы касаются состава Верховной рады, легализации медицинского каннабиса и выполнения Будапештского меморандума 1994 года, подписанного лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Ось три фінальні запитання з опитування: Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом? Підтримуєш їх? Тоді приходь 25 жовтня на дільницю та дай нам знати твою думку! А в коментарях під цим відео можеш пропонувати запитання для наступних опитувань. Адже їхнє вирішення залежить саме від тебе! Publiée par Володимир Зеленський sur Jeudi 15 octobre 2020

Вопросы сформулированы так:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Первые два вопроса касаются введения пожизненного наказания за коррупцию в особо крупных размерах и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Всеукраинский опрос общественного мнения по пяти вопросам Зеленский анонсировал 13 октября. Он подчеркнул, что считает это одной из форм проявления прямого народовластия. Результаты опроса не будут иметь юридически обязывающих последствий. Президент не исключил, что подобные опросы будут проводить в будущем.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться