Зеленский пообещал построить базы на Черном море. В Кремле ответили

Во вторник, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, анонсировал строительство двух военно-морских баз на Черном море. На это заявление вскоре последовала реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что такая инициатива может «угрожать стабильности» в регионе.

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Как сообщает УНИАН, выступая перед депутатами Верховной Рады с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, президент Зеленский заявил, в частности, о том что в стране построят «две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона».

Кроме того, он заверил, что финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет сокращено и в следующем году. «Были страшилки, что Зеленский развалит армию. <...> А есть неопровержимые факты, что в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины», — сказал глава украинского государства, сделав также другие важные заявления.

«Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, на воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела», — цитирует Зеленского «Укринформ». «А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность», — добавил президент Украины.

Позднее в тот же день на новость о будущем строительстве украинских баз на Черном море отреагировали в Кремле.

Отвечая на вопрос радио «Коммерсант FM», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «строительство каких-то военных баз», «с учетом всех имеющихся реалий», «может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе». Он добавил, впрочем, что еще «нужно понять, каких именно военных баз, о чьих военных базах идет речь».

Напомним, стабильность в регионе была нарушена после того, как в 2014 году Россия аннексировала принадлежащий Украине Крым. Эта аннексия, которую российские власти называют «присоединением», не была признана международным сообществом. В связи с аннексией были введены санкции со стороны Евросоюза и США.

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