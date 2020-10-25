Украина сегодня выбирает местную власть на 5 лет и отвечает на 5 вопросов

Украина выбирает местную власть на 5 лет. Кроме того, по инициативе президента, проводится всеукраинский опрос.

В Украине в воскресенье, 25 октября, проходят местные выборы. Граждане выбирают местные органы власти на ближайшие 5 лет. Кроме того, все желающие могут поучаствовать во всеукраинском опросе общественного мнения, ответив, в том числе на вопросы, стоит ли вводить пожизненное наказание за коррупционные преступления и нужно ли создавать свободную экономическую зону на Донбассе. На неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей (в так называемых «ДНР» и «ЛНР»), а также в аннексированном Крыму выборы не проходят.

Реклама Читать далее

Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени. Должны быть избраны 22 областных совета из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 районных советов, а также советы почти полутора тысяч объединенных территориальных общин (громад) — базовых административных образований страны.

Как отмечает DW, после выборов число местных депутатов в стране существенно уменьшится: это связано с новым административно-территориальным делением, которое сократило количество районов в стране почти в четыре раза (136 вместо 490). Кроме того, областные центры теперь вошли в состав новообразованных районов.

Кроме того, украинцы сегодня выберут мэров своих городов, а также сельских и поселковых глав.

Как пишет Би-би-си, в селах, поселках и в небольших городах выборы пройдут в один тур, а в городах с населением более 75 тысяч через три недели состоится второй тур: в нем примут участие два кандидата, набравших больше всего голосов в первом туре.

По мажоритарной системе будут выбирать депутатов сельских, поселковых и городских советов громад, где живет до 10 тыс. избирателей. По пропорциональной системе с открытыми списками пройдут выборы депутатов городских, поселковых и сельских советов территориальных общин, где живет от 10 тыс. избирателей, уточняет издание The Page.

Важная особенность нынешних выборов состоит в том, что, помимо голосования на избирательных участках, украинцам предлагают принять участие еще и в опросе.

Он проводится по инициативе президента страны Владимира Зеленского, который подчеркнул, что хотя результаты опроса не будут иметь юридически обязывающих последствий, но власть учтет их при принятии решений.

Волонтеры в палатках возле избирательных участков предлагают гражданам заполнить анкеты с пятью вопросами и вариантами ответов «да»/«нет». Вопросы такие:

— Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

— Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

— Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? (сейчас их должно быть 450 — Прим. Ред.)

— Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

— Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться