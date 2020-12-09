Без баров и ресторанов: в Украине в январе объявят жесткий карантин

Власти Украины готовятся объявить локдаун в январе для того, чтобы снизить число заражений коронавирусом и подготовить страну к традиционной вспышке сезонных заболеваний в конце зимы. Об этом в среду, 9 декабря, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как заявил глава правительства на заседании кабмина, меры по борьбе с распространением COVID-19 будут усилены с 8 по 24 января. Как отмечает издание Громадське, в стране остановят работу баров и кафе, закроют бассейны, спортивные залы и салоны красоты. По данным властей, под запрет попадут также учебные заведения, кроме дошкольных.

Отели, супермаркеты и почтовые отделения смогут продолжить работу. Общественный транспорт также будет функционировать без ограничений.

По данным украинских властей, в случае, если санитарная ситуация в стране ухудшится, локдаун может быть введен раньше.

По данным министерства здравоохранения страны, за последние 24 часа в Украине выявили более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число жертв пандемии превысило 14 тысяч человек.

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