Евросоюз выделил Украине кредит на €600 млн для борьбы с последствиями пандемии

Это лишь первый из двух траншей, выделенных Украине Евросоюзом

Еврокомиссия выделила Украине кредит на сумму €600 млн на борьбу с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Как сообщили в Брюсселе в среду, 9 декабря, речь идет о первом из двух траншей, общая сумма которых составит €1,2 млрд. Однако для получения второй части кредита страна должна будет выполнить ряд условий.

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О выделении кредита Украина с Еврокомиссией договорились еще в июле 2020 года. На погашение всей суммы долга у Киева будет 15 лет, а процентная ставка составит 0,125% годовых. Ожидается, что средства потратят на поддержку макрофинансовой стабильности в Украине, а также проведение системных реформ.

Первая часть кредита, выделенная сегодня, не требовала каких-либо условий кроме ратификации соглашения Верховной радой. Для получения второй части кредита Киеву потребуется соблюсти условия Евросоюза: осуществить реформу судебной, налоговой и таможенной систем, приложить усилия для улучшения бизнес-климата, а также изменения в структуре государственных предприятий.

Деньги Украине будут выделены в рамках программы макрофинансовой помощи странам-партнерам Евросоюза. Всего речь идет о десяти государствах, в том числе Грузии (€150 млн) и Молдове(€100 млн). Больше всего средств получат Украина и Тунис (€600 млн).

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