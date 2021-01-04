Полиция Украины заявила о получении новых данных о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета

Национальная полиция Украины заявила, что получила новые данные для установления личности тех, кто стоит за убийством в 2016 году известного журналиста Павла Шеремета. Информация об этом в понедельник появилась на официальном сайте ведомства.

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«Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления», — говорится в сообщении. Там также говорится о том, что расследование убийства разрешено вести в одной и стран-членов ЕС — в какой именно, не уточняется. Часть информации уже была опубликована в интернете, отмечается в заявлении Национальной полиции Украины от 4 января.

Ранее независимое интернет-издание EUobserver сообщило, что получило запись разговора бывшего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева с двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа» от 11 апреля 2012 года. В 24-минутной записи, которую можно прослушать на сайте EUobserver, обсуждается возможность физического устранения некоторых белорусских политических эмигрантов.

Помимо журналиста Павла Шеремета речь в записи идет о бывшем сотруднике центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеславе Дудкине, бывшем командире 5-й отдельной бригады спецназа полковнике Владимире Бородаче и бывшем начальнике столичного СИЗО № 1 Олеге Алкаеве (который переехал в Германию). Издание EUobserver сообщает, что запись телефонного разговора была получена от Игоря Макара, бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси, который в настоящее время также проживает за рубежом.

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Фигурантами уголовного дела стали пять человек, участников военного конфликта в Донбассе. Они были арестованы в декабре 2019 года, однако некоторые родственники Шеремета сомневаются в их причастности к убийству. В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский потребовал от следователей предоставить «убедительные и неопровержимые доказательства» причастности подозреваемых и призвал разоблачить «настоящую сторону убийства».

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. С 1994 по 1996 год он работал на белорусском телевидении, затем был собственным корреспондентом российского телеканала ОРТ в Беларуси. В 1997 году при работе над репортажем о ситуации на белорусско-литовской границе был арестован по обвинению в незаконном пересечении границы и незаконной журналистской деятельности и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Проведя под арестом три месяца, Павел Шеремет был депортирован в Россию после того, как президент России Борис Ельцин не пустил самолет Лукашенко на территорию России и публично потребовал освобождения Шеремета. В 2010 году Шеремет был лишен белорусского гражданства, а в 2014 уехал из России в Украину. В последние годы Шеремет жил в Киеве, сотрудничал с интернет-изданием «Украинская правда», а также был радиоведущим.

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