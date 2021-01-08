Праздники закончились: в Украине начал действовать «строгий карантин»

На всей территории Украины с пятницы, 8 января, начали действовать «усиленные карантинные мероприятия». Они должны продлиться более двух недель. При этом никаких ограничений на передвижение людей не вводится.

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Украинские власти ввели новый карантин для того, чтобы избежать резкого роста числа заболевших коронавирусом после новогодних праздников, отмечает телеканал «Громадське».

«С 00:00 часов 8 января 2021 до 00:00 часов 25 января на территории Украины будут действовать усиленные карантинные мероприятия. (…) Будут закрыты учреждения культуры. Вводится запрет на массовые мероприятия. Ограничивается работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов. Запрещается работа рынков, а также посещение учебных заведений, кроме детских садов», — говорится в сообщении министерства здравоохранения. Минздрав призвал все учреждения, которые имеют такую возможность, с 8 по 24 января работать дистанционно. Вводятся и некоторые другие ограничения, уточняет телеканал «Громадське».

В обычном режиме продолжают работу продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые отделения. Нет никаких ограничений и на передвижение людей, как это было, например, во время двух локдаунов во Франции, когда можно было выходить из дома только на 1 час в день, в радиусе 1 км и заполняя специальную бумагу с сайта МВД.

О введении карантина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил за месяц до его начала, 9 декабря. Это уже не первый локдаун в стране в связи с коронавирусом: сначала всеобщий карантин вводился весной, а с 14 по 30 ноября в Украине действовал «карантин выходного дня», напоминает Минздрав.

Согласно последним данным ведомства, в Украине с начала эпидемии выявили более 1,1 млн случаев COVID-19, жертвами болезни стали 19 558 человек.

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