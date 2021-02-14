Новости Донбасса: Путин пообещал «не бросать», трое украинских военных погибли

В воскресенье, 14 февраля, канал «Россия 24» показал фрагменты встречи президента РФ с главными редакторами, на которой Путин заявил, что Москва «не бросит» Донбасс. Позднее в этот же день на сайте президента Украины появилось сообщение о гибели трех украинских военнослужащих.

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Как передает «Коммерсант», на встрече с редакторами российских СМИ, состоявшейся 10 февраля, у Путина спросили, не пора ли наступить в Донбассе «русскому лету».

В ответ президент РФ заявил: «Вы понимаете, конечно, у меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что».

Днем 14 февраля на сайте президента Украины появилось сообщение о гибели трех военнослужащих «в зоне проведения Операции объединенных сил».

«По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского (…) в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте», — говорится в заявлении президента Владимира Зеленского, который подчеркнул, что «что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника».

В минувший четверг, 11 февраля, накануне годовщины подписания т.н. Второго минского соглашения (2015) сам Зеленский выезжал на передовую. Вместе с ним, как пишет «Новая газета», были послы Франции, Германии, США и еще нескольких стран.

В тот же день, как сообщает DW, по инициативе Москвы прошла видеоконференция Совета Безопасности ООН. На ней американский дипломат Родни Хантер призвал российские власти «вывести войска с украинской территории, остановить поддержку своих марионеток и иных вооруженных группировок», и «реализовать обязательства, принятые в рамках Минских соглашений»,

Европейские страны — участницы Совбеза ООН обнародовали совместную декларацию, заявив, что Россия «явно нарушает фундаментальные принципы международного права, применяя силу против территориальной целостности и суверенитета Украины».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и заявил о ее поддержке со стороны французских и немецких «защитников».

В свою очередь, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем отчете объявило об увеличении интенсивности боевых действий на Донбассе за последние месяцы.

Напомним, военный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Независимые, в том числе и российские, СМИ, неоднократно представляли доказательства активного участия России в этом конфликте. Участие стало причиной введения санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза и США.

Согласно последним данным ООН, в конфликте в Донбассе погибли уже около 13 тысяч человек.

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