Убийства без расследования: Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственным заявлением в отношении России. Киев обвиняет Москву в систематических «целенаправленных операциях по убийству тех, кого считают оппозиционерами». Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в Страсбурге.

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Обращение было подано в пятницу, 19 февраля. Его полное содержание не сообщалось, но известно, что в нем говорится о том, что попытки убийств совершались как на территории России, так и за ее пределами, в том числе — в странах, входящих в Совет Европы. Кроме того, Украина обвиняет Россию в нежелании проводить расследования таких эпизодов, организации операций, препятствующих установлению личностей виновных, и в нарушении права на жизнь, зафиксированного в Европейской конвенции по правам человека.

Портал «Европейская правда» со ссылкой на украинского уполномоченного по вопросам ЕСПЧ, заместителя министра юстиции Ивана Лищину передает, что одним из эпизодов, указанных в жалобе, является отравление российского оппозиционера Алексея Навального, также там фигурируют убийства, совершенные на территории Украины. «Нет обязанности для стран обосновывать связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией», — приводит слова Лищины портал.

Позже Лищина опубликовал в своем фейсбуке текст межгосударственного заявления Украины в ЕСПЧ.

Правительство Украины обращается в ЕСПЧ с жалобами на Россию уже в девятый раз. Предыдущие обращения были связаны с событиями на востоке Украины, крушением пассажирского лайнера рейса MH17 в 2014 году, нарушениями прав человека в Крыму и событиями 2018 года в Керченском проливе.

В понедельник, 22 февраля, главы МИД стран ЕС на совещании в Брюсселе согласовали введение адресных санкций в отношении четырех российских чиновников в связи с отравлением и преследованием Алексея Навального и его сторонников. Агентство Reuters со ссылкой на собственный источник сообщало, что в санкционный список войдут глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов и командующий Росгвардией Виктор Золотов.

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