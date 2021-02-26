Седьмая годовщина захвата Крыма: в Париже напомнили о незаконности российской аннексии

Главы дипломатий Украины и Франции на встрече в Париже 26 февраля 2021 г.

В пятницу, 26 февраля, в Париже состоялась встреча глав МИД Франции и Украины Жан-Ива Ле Дриана и Дмитрия Кулебы. В седьмую годовщину вторжения России в Крым глава МИД Франции напомнил, что Париж не признаёт и не признает законной аннексию полуострова.

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«В седьмую годовщину захвата Россией Крыма, которая должна была привести к его незаконной аннексии, я хотел бы напомнить, что Франция не признаёт и не признает эту аннексию», — заявил Жан-Ив Ле Дриан. Министр иностранных дел Франции напомнил, что Париж поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

#Украина | @JY_LeDrian принял в Париже @DmytroKuleba



→ Углубление двусторонних отношений



→ Поддержка реформ и борьбы с коррупцией



→ Поддержка Францией суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ pic.twitter.com/dpoXuFNpqC — ДипломатияФранции 🇫🇷 (@francediplo_RU) February 26, 2021

Главы МИД Франции и Украины обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Париж и Берлин остаются привержены нормандскому формату и работают над тем, чтобы план действий, согласованный на парижском саммите 9 декабря 2019 года, был воплощен в жизнь.

«Имел место прогресс в сфере безопасности, который привел к прекращению огня, оно соблюдалось, но сейчас начинает расшатываться», — отметил Ле Дриан (цитата по Le Figaro). По его словам, для достижения прогресса необходимо, чтобы все стороны прилагали усилия.

Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что иллюстрацией выполнения «дорожной карты» саммита декабря 2019 года является то, что Украина открыла два пункта пропуска на линии разграничения в Луганской области, но они остаются закрыты с другой стороны. По его словам, для дальнейшего прогресса в разрешении конфликта нужен новый саммит на уровне лидеров стран «нормандской четверки» с участием в том числе Владимира Путина.

Кулеба также сообщил, что Киев пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона принять участие в саммите «Крымской платформы» — инициативы президента Владимира Зеленского, цель которой — включить в международную повестку проблему аннексированного Крыма. Кулеба поблагодарил Францию за то, что она подтверждает готовность принять участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы», пишет «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что на встрече также обсуждались сотрудничество Украины с НАТО и ЕС, а также сотрудничество в области энергетики и IT. Жан-Ив Ле Дриан отметил «динамизм» экономических отношений между Францией и Украиной и выразил поддержку Владимиру Зеленскому на пути реформ системы юстиции и борьбы с коррупцией.

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