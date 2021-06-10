После жалобы из России УЕФА обязал сборную Украины убрать фразу «Героям слава!»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после жалобы Российского футбольного союза (РФС) обязал убрать с формы сборной Украины, разработанной к предстоящему чемпионату Европы, фразу «Героям слава!».

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В УЕФА сочли слоган «Героям слава!», написанный на обратной стороне воротника украинской формы, «явно политическим», передает France-Presse. Всю остальную символику, включая карту Украины вместе с Крымом и фразу «Слава Украине!», разрешили оставить, поскольку это не противоречит регламенту УЕФА.

Отвечая на запрос украинского спортивного издания Tribuna.com в УЕФА сообщили, что слоган «Слава Украине!» останется на экипировке, поскольку «сам по себе может рассматриваться как неполитический», но только в сочетании с «Героям слава!» приобретает политическое значение. Что касается карты Украины вместе с Крымом, она не нарушает правил организации, поскольку ООН признает принадлежность Крыма Украине.

В УЕФА сообщили, что приняли это решение после того, как «более глубоко» проанализировали форму сборной Украины. На ранее одобренную украинскую форму пожаловался Российский футбольный союз (РФС). В России о форме украинской сборной с критикой высказался в том числе президент Владимир Путин.

На вопрос о том, была ли жалоба в УЕФА инициативой РФС или Кремля, глава РФС Александр Дюков ответил, что это была инициатива футбольного союза. По его словам, в РФС увидели в форме украинской сборной посылы, противоречащие принципам европейского футбола.

Президент Украины Владимир Зеленский у себя в инстаграме 8 июня написал, что новая форма сборной Украины содержит «несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя». «Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина», — подчеркнул Зеленский.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) отметили, что ведут переговоры с УЕФА, чтобы надпись «Героям слава!» осталась на экипировке сборной, передает UA-Футбол.

Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

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