Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Матчи третьего круга группы E завершились с результатом, который оказался на руку команде Андрея Шевченко, передает UA-Футбол.

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Сборная Украина попала в четверку лучших третьих мест на групповом этапе турнира. Дело в том, что в группе E Швеция одержала верх над сборной Польши, а испанцы победили словаков с разгромным счетом 5:0. Это было именно то, что нужно Украине.

«Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедлива. (…) Сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно — заслуженно», — написал президент Украины Владимир Зеленский у себя в инстаграме.

«У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли», — добавил он.

Как отмечают украинские спортивные издания, вероятнее всего в 1/8 финала украинская сборная встретится со сборной Швеции.

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