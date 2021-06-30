Украина вышла в четвертьфинал чемпионата Европы впервые в истории

Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв команду Швеции во вторник, 29 июня. Решающий гол за минуту до конца овертайма забил Артем Довбик. Чтобы продолжить свою борьбу за кубок, Украине нужно обыграть сборную Англии.

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Матч с участием Украины и Швеции прошел в шотландском Глазго. Команда Андрея Шевченко попала в плей-офф чемпионата с третьего места в группе E благодаря удачному стечению обстоятельств: Швеция победила во встрече со сборной Польши, а Испания разгромила Словакию со счетом 5:0.

В первом матче плей-офф счет открыл полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на 27-й минуте, однако перед перерывом Швеции удалось забить ответный гол из-за пределов штрафной зоны. В основном времени второго тайма командам не удалось отличиться. Незадолго до конца матча Швеция осталась в меньшинстве после фола Маркуса Даниэльсона против Артема Беседина. В овертайме Украине удалось воспользоваться преимуществом: на 121 минуте матча гол забил форвард Артем Довбик.

В украинских СМИ победу сборной назвали «исторической»: речь идет о лучшем выступлении команды страны на чемпионате Европы за всю историю. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов с победой на своей странице в Facebook. «Мы благодарим вас от всего сердца… Сегодня были МЫ, Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя», — написал политик.

В следующем этапе чемпионата Украина встретится со сборной Англии, которая накануне одержала победу над Германией. Встреча состоится 3 июля в Риме.

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