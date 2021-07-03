Зеленский призвал украинцев поддержать сборную по футболу перед матчем с англичанами

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу перед матчем со сборной Англии в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Матч пройдет в субботу вечером, 3 июля, на Олимпийском стадионе в Риме.

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Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео, в котором обратился к футболистам и всем украинцам: «Привет, моя дорогая сборная Украины по футболу. Что ж, завтра снова в бой. И завтра снова за тебя, дорогая, будет болеть вся Украина […] Устроим перекличку крупнейшего, более 40-миллионного фан-сектора в Европе! Запиши видео, назови себя, свой город или поселок! Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра будет побеждать вся Украина».

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч Украина — Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи 21 час по местному времени (22 часа — в Киеве). Главным арбитром матча назначен немецкий рефери Феликс Брых.

Сборная Украины на групповом этапе набрала 3 очка и заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. А в 1/8 финала украинцы в овертайме победили сборную Швеции. Английская сборная в своей группе набрала 7 очков, опередив Хорватию, Чехию и Шотландию. А в 1/8 англичане обыграли сборную Германии.

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