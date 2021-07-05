В Донбассе убит военный врач и солдат ВС Украины

В Донецкой области на востоке Украины за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов убит украинский военный врач, а также солдат Объединенных сил. Об этом 5 июля сообщило украинское военное командование.

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Согласно сообщению на странице Facebook пресс-службы военной операции украинской армии в регионе конфликта, сепаратисты в воскресенье обстреляли позиции киевских войск из огнестрельного оружия, пулеметов и гранатометов.

59-летний военный медик, начальник медицинского пункта мотострелкового батальона капитан Юрий Письменный скончался от ран после попадания шрапнели, сообщили в его 93-й отдельной механизированной бригаде. Еще один раненый солдат госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба военной операции.

Утром в понедельник пресс-служба украинских Объединенных сил в зоне конфликта сообщила о гибели в результате обстрела военнослужащего склада группировки, который «получил ранения, несовместимые с жизнью».

С начала боевых действий в Донбассе в 2014 году погибло более 13 тысяч человек. После очередного перемирия во второй половине 2020 года напряженность в 2021 году резко возросла, в частности из-за развертывания на несколько недель Россией почти 100 тысяч военнослужащих на границах с Украиной. Затем Кремль объявил о возвращении этих солдат в места постоянной дислокации, но, по мнению Киева, отвод войск был лишь частичным.

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