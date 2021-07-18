Украина: Сергей Шойгу вызван к следователю СБУ, МВД сообщило о нападении на границе с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу в следственное управление по Донецкой и Луганской областям. В ночь на воскресенье украинские пограничники подверглись нападению в Сумской области на участке государственной границы с Россией, говорится на сайте МВД Украины.

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Как говорится в публикации на сайте СБУ от 18 июля, министр обороны России Сергей Шойгу должен явиться в следственное управление СБУ в Мариуполе 20 июля. Он подозревается в создании незаконных вооруженных формирований. Статья предусматривает срок до 15 лет лишения свободы.

Как следует из опубликованного документа, Шойгу должен явиться к следователю СБУ Тарасу Бутенко для вручения письменного уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 5 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (о видах соучастников преступления и создании незаконных вооруженных формирований).

В ночь на воскресенье украинские пограничники подверглись нападению в Сумской области на участке государственной границы с Россией. Двое из них получили телесные повреждения. Об этом 18 июля заявило министерство внутренних дел Украины. «Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», – также говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в селе Рясне. В министерстве внутренних дел добавили, что совместными действиями с Национальной полицией оружие было возвращено. В настоящее время ведется розыск тех, кто причастен к преступлению.

По информации пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко, нападавшие скрылись на территории Украины. «Нападавшие убежали вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с украинской территории», – пояснил он. По словам пресс-секретаря, пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии, передает ТАСС.

Как позже сообщило издание «Украина. Сегодня», по меньше мере двое из нападавших были сотрудниками Службы безопасности Украины. СБУ уже выдала подозреваемых правоохранителям и отстранила их от службы.

«На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные будут наказаны – безотносительно должностей и фамилий», – сообщает издание со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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