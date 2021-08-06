Зеленский: Восток Украины «будет деоккупирован в любом случае»

Президент Украины дал интервью на русском языке телеканалу «Дом», созданному украинским правительством для вещания на неподконтольные территории, в том числе на аннексированный Россией Крым. Зеленский заявил, что вопрос прекращения войны на востоке Украины сейчас почти полностью зависит от Владимира Путина, но эта территория рано или поздно в любом случае будет деоккупирована. Президент Украины провел параллель с разделенной Германией.

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«Эта земля будет деоккупирована в любом случае»

Неподконтрольные Киеву украинские земли «никогда не будут русской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько это оккупировано. Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (политики), все равно воспользуются моментом люди», — подчеркнул Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Донбасса и Крыма.

Он заявил, что для людей, которые считают, что «наше дело правое, нам в Россию, мы русские» «большая ошибка» — оставаться в Донбассе. Зеленский считает, что «во имя своих детей и внуков» им правильнее «искать себе место в России».

Президент Украины подчеркнул, что он имеет в виду национальность, и речь не «про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет». По его словам, «без Украины на этой территории цивилизации не будет», «Донбасс в оккупированном, отрезанном виде никуда расти не будет».

«Но если ты чувствуешь что ты Украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, даже если тебя не учили в школе, сам почитывай книжки. Если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там. Держись. Эта земля будет деоккупирована в любом случае», — обратился Владимир Зеленский к зрителям телеканала «Дом».

На это интервью немедленно отреагировал российский МИД, официальная представительница которого Мария Захарова обвинила Зеленского в том, что тот «сеет раздор».

Полностью интервью можно посмотреть по этой ссылке.

Вопрос о мире почти полностью зависит от Путина

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия — сторона конфликта, хотя в Москве официально не хотят это признавать. Говоря о своем предвыборном обещании за год добиться прекращения войны, Зеленский сказал: «Я этого очень хочу. Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит».

«Я сегодня считаю — я абсолютно этого не скрываю — и президент Российской Федерации знает мое мнение — я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации нашей территории — зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать», — сказал Зеленский (не назвав имени Владимира Путина).

Комментируя тот факт, что на линии соприкосновения КПП остаются закрытыми со стороны неподконтрольных территорий, несмотря на договоренности «нормандской четверки», Зеленский сказал: «Это, кстати, один из пунктов, подтверждающих, что все зависит в большей части от президента Российской Федерации». Зеленский также отметил, что, несмотря на договоренности, Красный Крест до сих пор не имеет доступа в места лишения свободы в Донбассе.

По словам президента Украины, для прекращения войны нужна политическая и человеческая воля, которая с украинской стороны имеется.

Что касается получения жителями Донбасса российских паспортов, Зеленский указал, что ситуации бывают разные, и некоторые люди могли получать российские паспорта из-за безвыходного положения, поэтому, говоря о жителях неподконтрольных территорий, слишком однозначно и резко к этому вопросу подходить нельзя. Недавно в Верховную Раду внесли законопроект об автоматической утрате украинского гражданства «в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора».

При этом Зеленский осудил власти РФ за массовую паспортизацию жителей Донбасса. По его словам, Россия, во-первых, нарушает международное право, во-вторых, может использовать паспортизацию для того, чтобы при необходимости заявить о защите собственных граждан на этих территориях, в третьих, для принуждения новых граждан к голосованию на российских выборах.

Заочный спор с Путиным

В июне этого года президент РФ Владимир Путин на «Прямой линии» заявил, что «украинцы и русские — это вообще один народ». Эту мысль он подробно развил в статье «Об историческом единстве русских и украинских», которая была опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках.

В этой обширной статье Путин проводит мысль, что Украину втянули в «геополитическую игру» с целью превратить ее в «барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России», в «анти-Россию». Этот термин — «анти-Россия» — упоминается в тексте восемь раз. Путин заявляет, что Украина может быть «подлинной суверенной» в партнерстве с Россией. «Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ», — написано в статье.

Украинский президент отметил, что Путин явно потратил много времени на написание статьи о «едином народе», но при этом не находит времени для встречи с президентом Украины.

Позже, по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси, Зеленский заявил, что Украина является наследницей Киевской Руси, и нет необходимости доказывать это «историческими трактатами, работами статьями. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам» Зеленский посоветовал не «посягать» на это наследие и не «пытаться как-то доказать свою причастность» к тем давним событиям.

Ранее Зеленский отверг идею Путина о россиянах и украинцах как «одном народе». «Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна — закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украине».

Зеленский добавил, что «невозможно одновременно говорить об „одном народе“ и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе».

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