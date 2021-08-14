В Киеве произошли столкновения националистов с полицией

Акция протеста партии «Национальный корпус» в Киеве закончилась столкновениями демонстрантов с силами правопорядка. Как сообщает в субботу, 14 августа, агентство «Интерфакс-Украина», в результате столкновений несколько полицейских получили ранения. Участники демонстрации выступали против «капитуляции» Зеленского.

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«14 августа во время запланированной акции у Офиса президента Украины состоялись столкновения между митингующими и правоохранителями. Полицейские осматривали вещи участников, однако большинство из них отказалась показывать содержимое сумок, а в дальнейшем — спровоцировали конфликт с применением дымовых шашек и камней в сторону правоохранителей», — говорится в заявлении киевской полиции.

Колонна митингующих, которая состояла из представителей движений «Нацкорпус», «Азов», «Традиции и порядок», выдвинулась в сторону Офиса президента на Банковой улице. Участники шествия держали в руках флаги и плакаты с надписями: «Не позволим предать Украину!», «Нет зраде!», «Сегодня нас, завтра всю Украину!». Для прохода к Офису президента полиция и Нацгвардия организовали досмотр участников акции. Демонстранты попытались прорвать оцепление и стали закидывать силы правопорядка дымовыми шашками.

Столкновения националистов с полицией в Киеве. 14 августа 2021 г. REUTERS - SERHII NUZHNENKO

По предварительным данным, семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько военнослужащих получили ранения. О пострадавших среди митингующих пока не сообщается. Информации о задержанных тоже нет. Национальная полиция Украины сообщила об открытии уголовного дела по факту умышленного нанесения телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста.

Акция «Остановим капитуляцию!» была анонсирована против действующей власти, которая, по мнению партии «Национальный корпус», намерена уже этой осенью имплементировать так называемую «формулу Штайнмайера» по мирному урегулированию в Донбассе. Националисты также протестовали против уголовного преследования некоторых участников движения, которых обвиняют в рэкете. В «Нацкорпусе» уверены, что преследование политически мотивировано.

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