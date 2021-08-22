«Москва реагирует нервно»: украинские эксперты о саммите «Крымской платформы»

23 августа в Киеве пройдет саммит «Крымской платформы», о создании которой президент Украины Владимир Зеленский объявил во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года. В саммите примут участие 44 представителя государств и международных организаций. «Крымская платформа» призвана стать переговорной площадкой по деоккупации полуострова и защите прав крымчан. RFI поговорила с украинскими экспертами об ожиданиях от саммита, правозащитном и культурном аспекте «Крымской платформы», а также о реакции Москвы.

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Координатор Медийной инициативы за права человека. Мария Томак с 2014 года занимается защитой прав крымчан, является членом экспертной сети Крымской платформы.

Координатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак © Facebook/Maria Tomak

Какие ваши ожидания от этого саммита, который состоится накануне 30-летней независимости Украины ? Как вы оцениваете реакцию Москвы на создание Крымской платформы?

За все эти годы усилия международного сообщества не принесли ожидаемых результатов, хотя были приняты санкции, да и Крым присутствовал в международной повестке. Напомню, что были приняты резолюции ООН: в 2014 году о территориальной целостности Украины, потом каждый год принимались резолюции о ситуации с правами человека, к этому добавилась еще и резолюции о милитаризации Крыма. Мы, как представители гражданского общества, делали различные акции, чтобы привлечь внимание к проблематике. Но это какие-то базовые усилия, и это очень мало по сравнению с активной деятельностью со стороны России, которая направлена на то, чтобы об оккупации все забыли и отменили санкции. В этом контексте создание «Крымской платформы», которая будет вести работу на правительственном, парламентском и экспертном уровне, станет для Украины и наших ключевых союзников площадкой по поиску путей безопасной реинтеграции полуострова. Это огромный вызов, потому что мы видим действия России в том числе по изменению демографического состава населения.

Москва очень нервно реагирует на «Крымскую платформу». В СМИ мы видим множество высказываний, нацеленных на дискредитацию инициативы. Также в общении с представителями дипмиссий в Украине мы узнаем, что осуществляется системное противодействие участию в платформе. Дело доходило даже до шантажа. МИД Украины до последнего не объявлял список участников. Частично, это было связано с тем, чтобы ограничить действия России в отношении этих стран. Но в виду того, как в Москве реагируют на эту инициативу, можем судить о том, что движемся в правильном направлении.

За семь лет внимание мирового сообщества к крымской проблематике снизилось, тем более сейчас на фоне пандемии коронавируса, ситуации в Афганистане. Каким образом, на ваш взгляд, в это непростое время платформа поможет Украине вернуть полуостров?

Я считаю, что сам факт запуска этой инициативы — положительный сигнал. Все обстоятельства, которые вы перечислили, не способствуют повышению внимания к крымской проблеме. Мы понимаем, что она сейчас не может быть на первых полосах газет, но тем не менее, важно, чтобы ее не забывали и воспринимали, как один из ключевых вызовов. Ведь вопрос Крыма касается не только Украины, это вопрос международной безопасности, нарушения существующего мирового порядка.

Важно постоянно об этом говорить, еще и потому что сотни граждан незаконно удерживаются в России, Крыму и Донбассе. Иногда кажется, что их освобождение не произойдет никогда, но когда это происходит, то, оглядываясь назад, мы понимаем, что если бы не каждое мероприятие, акция, заявление, конференция, то этого бы не произошло.

Операционный потенциал «Крымской платформы» заключается также в том, чтобы создать возможность для скоординированной и массовой реакции на нарушения, которые происходят в Крыму. Отдельно стоит отметить роль тех людей, которые находятся на полуострове и, рискуя своей жизнью, фиксируют нарушения. Без них мы бы не смогли донести до международного сообщества происходящее. В рамках платформы мы должны проработать механизмы, чтобы поддержать этих людей.

Какой интерес это мероприятие вызывает со стороны украинского общества?

Интерес не такой высокий, как бы мне хотелось. Я, например, родилась и жила в Киеве, по своему происхождению я никакого отношения к Крыму не имею, но полуостров стал очень важной частью моей жизни, потому что это территория моей страны, которая сейчас оккупирована, но далеко не все мои сограждане погружены в эту тему. Крым выпал из радаров, в том числе и потому что в украинских СМИ очень мало места уделяется Крыму. Какой-то отдельной коммуникации, направленной на само украинское общество, нет. Есть еще внутриполитический фактор, в частности, есть обсуждения о том, зачем президенту Зеленскому эта инициатива, что это все делается для рейтинга и пиара. Это все происходит из-за внутриполитической борьбы, в это я вдаваться не хочу, но важно не выплеснуть вместе с водой младенца. Мы как представители гражданского общества очень многое сделали, чтобы крымская проблематика оставалась в повестке. Правозащитные организации были самыми активными на протяжении этих лет в мониторинге ситуации, в реакции на преследования. Крым столкнулся с огромным количеством нарушений прав человека. Очень важно, что в рамках этой платформы сделан акцент на правозащитной теме.

Заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев занимается культурной дипломатией. В рамках «Крымской платформы» организация работает над созданием культурной программы, а также помогает формировать экспертные панели.

Заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев © Facebook/Alim Aliev

Как культура задействована в работе «Крымской платформы» и как вы оцениваете роль культурной дипломатии в вопросе возвращение полуострова?

Украинский институт посредством инструментов культурной дипломатии поднимает тему Крыма через различные культурные и образовательные проекты. Мы сейчас работаем над созданием документального театрального перформанса о крымских гражданских журналистах, которые сейчас находятся в российских тюрьмах и крымском СИЗО, которые с 2014 года занимались мониторингом нарушений прав человека, а потом сами оказались под катком репрессий. После того как были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, к сожалению, крымские политзаключенные превратились в статистику. Мы хотим рассказать о них, об их судьбах, жизненных историях, об их семьях, адвокатах. Мы планируем показать проект в Киеве и в других европейских столицах. В этом году пока будет в Польше и Германии. Конечно, каждый раз это будет на языке страны.

Нам важно также рассказывать об истории и культуре крымских татар. Когда мы говорим о политзаключенных, то Россия их называет террористами и экстремистами. Но если посмотреть на историю крымских татар и национальное движение, будь то в советские годы или сейчас, оно носило всегда мирный характер. Мы об этом говорим, как внутри страны, так и за ее пределами. В этом смысле культура является одним из самых эффективных инструментов мягкой силы.

Как вы оцениваете осведомленность крымской проблематикой внутри самой Украины и за ее пределами?

Наша работа имеет больше международную направленность, но нам важно, чтобы о проблемах знали и понимали внутри самой Украины, а также жители Крыма. Во многих наших проектах мы подключаем журналистов, экспертов, культурных деятелей, которые непосредственно живут на полуострове. Это важно делать и в рамках Крымской платформы. Ее деятельность саммитом не заканчивается, скорее начинается, поскольку появится перманентная площадка, которой все эти семь лет не было.

У нас очень большие ожидания от этой инициативы. Мы видим, что некоторые страны очень аккуратно позиционируют себя в отношении «Крымской платформы». Понятно, что на то, как активно заработает платформа и какие документы будут подписаны, какие высказывания будут сделаны, будут смотреть особенно те страны, которые имеют пока выжидательную позицию. Но, я думаю, что к декларации, которая будет подписана в ходе саммита, со временем могут подключиться и другие страны.

Россия ведет очень интенсивную кампанию, которая была вполне ожидаемой. Причем, речь идет не только о давлении на иностранные государства, но мы видим и действия в самом Крыму. На днях на полуострове снова прошли обыски и задержания. Я понимаю, что таких репрессий в Крыму мы можем ожидать и в дальнейшем.

Очевидно, что проблема деоккупации Крыма – это очень сложный пазл, потому что в него включаются многие вопрос: как Украина будет проводить реформы, как будет двигаться по пути евроинтеграции, какая будет поддержка у Украины со стороны наших международных партнеров и какая ситуация будет в путинской и постпутинской России.

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