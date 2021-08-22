«Северный поток», «Нормандский формат» и «Орден Свободы»: Меркель и Зеленский встретились в Киеве

Канцлер Германии Ангела Меркель побывала в воскресенье, 22 августа, с однодневным визитом в Киеве. В украинскую столицу она прилетела из Москвы. Это ее последняя поездка в Россию и Украину в статусе канцлера ФРГ. В Киеве она обсудила с украинским президентом Владимиром Зеленским риски, связанные с запуском «Северного потока-2», а также ситуацию в Донбассе и необходимость проведения саммита в «Нормандском формате».

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По итогам переговоров Меркель и Зеленский провели совместную пресс-конференцию. Как рассказал украинский лидер, главной темой переговоров был процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе. «Важно, чтобы в рамках „Нормандского формата“ Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования», — цитирует Зеленского УНИАН.

Другим важным вопросом была энергетическая безопасность и «Северный поток-2». «Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. В соответствии с Соглашением об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время», — добавил Зеленский.

В свою очередь, канцлер Германии отметила, что понимает обеспокоенность Киева относительно запуска второй ветки «Северного потока» и пообещала, что Евросоюз ответит санкциями на попытки Москвы использовать газопровод как оружие. «Я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод как оружие», — цитирует слова Меркель агентство «Интерфакс-Украина».

Также Меркель выступила за проведение нового саммита в «нормандском формате». «Честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы. К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не проходят, как хотелось бы. Я хотела бы также провести еще раз встречу на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов, и если мы сможем разработать хорошую повестку дня, то это считаю возможным», — заявила канцлер.

Это был последний визит Меркель в Украину в статусе канцлера Германии. В завершении встречи украинский президент наградил Ангелу Меркель государственной наградой «Орден Свободы». Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил Меркель за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах. «В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. […] Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо», — сказал Зеленский.

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