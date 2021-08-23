«Начинаем обратный отсчет до освобождения» Крыма: в Киеве открылся саммит «Крымской платформы»

В понедельник, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский открыл международный саммит «Крымской платформы», в котором участвуют делегации из всех стран Европейского союза (в общей сложности 46 делегаций из разных государств). По словам Зеленского, с этого дня начинается «обратный отсчет времени до освобождения» Крыма.

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«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли — украинского полуострова», — заявил Зеленский на открытии саммита. По его словам, «вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя».

На открытии форума Зеленский подчеркнул, что в результате действий РФ всемирно известный курорт превратился в «военную базу», «стал плацдармом для дальнейшего расширения влияния Российской Федерации на регион Черного моря».

Он также напомнил о системных нарушениях прав человека на аннексированной территории. Зеленский упомянул о политических преследованиях, насильственных исчезновениях, незаконном удержании политзаключенных, пытках, подавлении свободы слова и вероисповедания, экспроприации собственности в Крыму и других нарушениях прав человека.

В Киеве рассчитывают, что дипломатическая инициатива Владимира Зеленского «Крымская платформа» станет центром выработки и принятия международных решений по деоккупации полуострова.

На сайте офиса президента Украины говорится, что в инаугурационном саммите участвуют делегации из 46 стран мира. Среди них, в частности, представители всех стран Евросоюза (в том числе президенты, главы правительств и главы МИД), а также США и НАТО. Францию на форуме представляет глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. В саммите также принимает участие глава Европейского совета Шарль Мишель.

Шарль Мишель на саммите подчеркнул, что незаконная аннексия Крыма и ситуация на полуострове должны оставаться «в первом ряду международных приоритетов», и форум «Крымская платформа» пользуется «максимальной политической поддержкой» Евросоюза.

Совместная декларация и реакция РФ

Владимир Зеленский сообщил, что по результатам учредительного саммита будет подписана совместная декларация, которая будет открыта для присоединения других государств.

«В декларации мы даем однозначную оценку незаконным и агрессивным действиям России, подтверждаем нашу готовность следовать политике непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации», — отметил Зеленский.

Как отмечают украинские СМИ, президент Украины пригласил для участия в саммите «Крымской платформы» Россию для выработки путей деоккупации полуострова. Глава МИД России Сергей Лавров называл «Крымскую платформу» «шабашем», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве будут рассматривать участие той или иной страны в форуме как недружественный шаг и посягательство на территориальную целостность РФ.

В прошлом году в Москве заявляли, что будут готовы принимать участие в форуме, если на нем будут обсуждать поставки воды и электричества в Крым.

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