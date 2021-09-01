Оборона, энергетика и пленные: Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 сентября, проводит переговоры с лидером США Джо Байденом. В Вашингтоне Зеленский намерен обсудить со своим американским коллегой вопросы энергетики и обороны. В ходе своего рабочего визита в США украинский лидер уже встретился с главой Пентагона, министром энергетики, руководством НАСА и Всемирного Банка, посетил мемориал жертвам Голодомора.

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Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению своего американского коллеги Джо Байдена. Изначально планировалось, что встреча должна была состояться 30 августа, однако потом ее перенесли на 31 августа, а позже отложили еще на сутки.

Три блока вопросов

Накануне поездки Офис президента опубликовал «дорожную карту», в которой расписал планы и ожидания от американского турне. В документе перечислены «конкретные предложения» по сотрудничеству Киева и Вашингтона в ближайшие два года. В частности, речь идет о сферах безопасности и обороны, энергетике, экономике, визовых вопросах.

Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, украинская сторона намерена обсудить в Вашингтоне три блока вопросов. «Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма […] Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — цитирует главу украинской дипломатии агентство УНИАН.

Украинский лидер также намерен передать в Белый дом списки украинских граждан, находящихся в плену и пропавших без вести в Донбассе и Крыму. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала «Украина 24».

Первый день визита

Украинский лидер прибыл в столицу США 31 августа. В первый день визита он уже успел встретиться с главой Пентагона и министром энергетики.

В ходе встречи с министром обороны США Ллойдом Остином Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле. «Как президент страны, которая почти ежедневно теряет своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа», — отметил Зеленский.

В свою очередь, глава Пентагона поздравил Украину с 30-летием независимости и пообещал, что США будут и дальше поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе, перспективы вступления Украины в НАТО, возможности сотрудничества для противодействия политике России в Азово-Черноморском регионе и обеспечения свободы судоходства в международных водах. Ллойд Остин сообщил, что США приняли решение о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Также Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности Украины, в частности речь шла о рисках, связанных с запуском второй ветки российского газопровода «Северный поток». «Собеседники констатировали общность подходов Украины и США относительно рисков, которые несет этот проект», — говорится на сайте украинского президента.

Украинский лидер провел также встречу с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, обсудил с руководителем НАСА Биллом Нельсоном сотрудничество в космической отрасли, принял участие в презентации Плана трансформации Украины в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. Наконец, Владимир и Елена Зеленская посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932–1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 года в центре Вашингтона.

«Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное — чтобы было не количество, а качество», — так Владимир Зеленский подвел итоги первого дня рабочей поездки в комментарии представителям СМИ в Вашингтоне.

Переговоры Зеленского и Байдена запланированы на 14 часов по местному времени (20 часов в Киеве и Париже) в Овальном кабинете Белого дома. Совместный брифинг по результатам переговоров не предусмотрен, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

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